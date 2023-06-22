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НАСЕКОМЫЕ В ТОРТЕ? ⟩ Таллиннка, которая внимательно следит за составом продуктов питания: в некоторые продукты добавлены красители из жучков

Трийн Роос
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Клубнично-творожный торт
Клубнично-творожный торт Фото: Erakogu

Ряд продуктов питания содержит добавку кармин (Е120), которая производится из перемолотых жучков. Жительница Таллинна Моника внимательно следит за ингредиентами продуктов питания и всегда читает этикетки. Сирье Потисепп, глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии, утверждает, что в пищевой промышленности наметилась тенденция к сокращению добавок, пишет Elu24.

Если вас бросает в дрожь от одной мысли о том, что можно есть насекомых, то у нас для вас плохие новости. Вы их, скорее всего, ели. И, вероятно, много раз.

Дело в том, что один из самых популярных пищевых красителей - кармин - сделан из перемолотых жучков. Насекомые, из которых делают кармин, называются кошениль. Они распространены в Латинской Америке, где живут на кактусах, пишет bbc.com.

В настоящее время их добывают преимущественно в Перу. Каждый год там добывают миллионы этих маленьких жучков, из которых делают популярный краситель. Насекомые длиной всего около 5 миллиметров собираются с кактусов опунций. Ценность представляют только бескрылые самки, а не летающие самцы.

Красный цвет происходит от карминовой кислоты, которая составляет почти четверть веса насекомого и помогает ему защищаться от других.

Это один из важнейших ингредиентов в современной пищевой промышленности. Кармин добавляют буквально во все - от йогуртов и мороженого до пирогов, пончиков, кексов и прохладительных напитков.

Его также активно используют в косметической промышленности, он содержится во многих помадах.

Кармин - невероятно востребованная добавка, поскольку он стабилен, безопасен и долговечен, его цвет мало зависит от температуры или света.

Известно, что кармин может вызывать аллергические реакции.

Попробуйте найти слово кармин на упаковке с продуктом, который его содержит. Вовсе необязательно, что оно находится в списке ингредиентов. Вместо этого там может быть написано «натуральный красный четыре», «багряное озеро» или просто E120 - это классификационный номер кармина как европейской пищевой добавки

«Возможно, скоро будет легче найти продукты, не содержащие насекомых», - говорит Моника, которая внимательно следит за ингредиентами продуктов питания и делится на своей странице в социальных сетях фотографиями нескольких продуктов, содержащих добавку кармин, которая маркируется символом E120. Например, кармин содержится в зефире, клубнично-творожном торте, ветчинном масле, паштете и многих других продуктах.

«Боже! Опять не мой вкус», - говорит Моника, пробуя ветчинное масло.

«Я уже давно в магазине кручу упаковки продуктов с красноватым оттенком и проверяю состав, прежде чем доверять всему, что кладу в корзину. Уже давно я покупаю только йогурт без ароматизаторов и добавляю в него ягоды из морозилки, но иногда все же покупаю несколько пирожных или творожных кремов для детей», - пишет Моника, которая исключает покупку продуктов, содержащих кармин.

Клубнично-творожный торт содержит добавку E120.
Клубнично-творожный торт содержит добавку E120. Фото: Erakogu

«Честно говоря, я бы не стала покупать такой продукт, даже если бы была голодна. Мне непонятно, действительно ли существует разрешение для производства продукта подобным образом. Но я просто хочу предупредить», - говорит Моника.

Эстонские производители воздерживаются от использования красителей

Руководитель Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп говорит, что о добавках в промышленно произведенных продуктах питания до сих пор существует много информации, в том числе мифов, вызванных невежеством. «Подобно тому, как люди меняют свои потребительские привычки, в пищевой промышленности за последние 10 лет наметилась тенденция к значительному сокращению использования добавок, в том числе к переходу от синтетических добавок к натуральным или к полному прекращению их использования, - объясняет Потисепп. - Эстонские производители особенно преуспели в отказе от красителей, но есть места, где их использование все еще необходимо по тем или иным причинам».

Сирье Потисепп
Сирье Потисепп Фото: Kermo Benrot

Добавки делятся на три группы

Глава Союза предприятий пищевой промышленности говорит, что добавки можно разделить на три группы. 

1) Синтетические - вещества, полученные путем химического синтеза, не имеющие аналога в природе. Например, к этой группе относятся азокрасители, в том числе кармин красный Е120.

2) Природоподобные добавки - вещества, которые встречаются в продуктах питания в естественном виде, но получены синтетическим путем, например, антиоксидант аскорбиновая кислота (Е300), встречающаяся в природе (лимон, черная смородина, облепиха - самые известные источники аскорбиновой кислоты или витамина С), или консерванты - сорбиновая кислота (Е200) и бензойная кислота (Е210), содержащиеся в клюкве, бруснике и т.д.

3) Натуральные добавки - вещества, извлеченные из натуральных растений: как агар-агар (Е406) и каррагинан (Е407) из морских водорослей, пектин (Е440) из фруктов.

Регистрировать можно только контролируемые вещества

Потисепп говорит, что в ЕС все разрешенные добавки объединены в реестр добавок, или Е-веществ. «Однако для включения добавки в реестр Е-веществ требуется очень надежная система тестирования, в рамках которой ученые оценивают безопасность той или иной добавки. Этот процесс может занять годы. Поэтому добавка с номером Е - это скорее гарантия безопасности, - говорит Потисепп. - Добавки оцениваются не по принципу «нравится - не нравится», а учеными и постоянно контролируются Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA)».

Потисепп добавляет, что годами использование синтетических добавок было ограничено в количественном отношении, и нередко некоторые добавки запрещают, потому что ученые говорят, что не уверены в их безопасности. «Поэтому вполне естественным процессом является то, что данный реестр будет меняться, идя в ногу с развитием науки и научных разработок. Кому еще мы можем доверять, как ни мировым ученым?» - спрашивает Потисепп.

Добавки играют свою роль

Добавки всегда используются в продуктах по мере необходимости и как можно меньше, но в технологических целях. Добавки используются, например, для улучшения сохранности продуктов (консерванты), для достижения необходимой консистенции (стабилизаторы, желирующие вещества, эмульгаторы), для придания продуктам более привлекательного цвета (пищевые красители) и так далее.

«Необходимость использования добавок должна быть обоснована. Другими словами, добавки разрешены только в том случае, если невозможно улучшить характеристики продукта или сохранить его пищевую ценность другими технологическими средствами. Самое сложное, что можно сделать с продуктами питания, - это использовать красный краситель, который получается естественным путем из перца, свеклы. Проблема с ними заключается в том, что они не сохраняют свой прозрачный красный цвет при обработке, что, вероятно, является причиной использования карминового красного. Насколько я знаю, пищевые красители также используются в кондитерских изделиях и сладостях», - говорит Потисепп.

Если в продукт добавлены синтетические пищевые красители, то список ингредиентов должен быть указан на упаковке продукта, и эстонские производители так и делают, поскольку синтетические красители, в том числе азокрасители, могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Если продукт имеет очень яркий цвет, то, скорее всего, в нем использованы азокрасители, и боящимся следует найти другой продукт. «Однако вы можете убедиться, что в списке ингредиентов на упаковке, где действует правило от большего к меньшему, что добавки находятся в самом низу списка ингредиентов, потому что их количество так мало», - объясняет Потисепп.

«Я рекомендую читать информацию на упаковке и выбирать продукты с тем составом и вкусом, который вам нравится», - советует эксперт.

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