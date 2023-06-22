Ряд продуктов питания содержит добавку кармин (Е120), которая производится из перемолотых жучков. Жительница Таллинна Моника внимательно следит за ингредиентами продуктов питания и всегда читает этикетки. Сирье Потисепп, глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии, утверждает, что в пищевой промышленности наметилась тенденция к сокращению добавок, пишет Elu24.
НАСЕКОМЫЕ В ТОРТЕ? ⟩ Таллиннка, которая внимательно следит за составом продуктов питания: в некоторые продукты добавлены красители из жучков
Если вас бросает в дрожь от одной мысли о том, что можно есть насекомых, то у нас для вас плохие новости. Вы их, скорее всего, ели. И, вероятно, много раз.
Дело в том, что один из самых популярных пищевых красителей - кармин - сделан из перемолотых жучков. Насекомые, из которых делают кармин, называются кошениль. Они распространены в Латинской Америке, где живут на кактусах, пишет bbc.com.
В настоящее время их добывают преимущественно в Перу. Каждый год там добывают миллионы этих маленьких жучков, из которых делают популярный краситель. Насекомые длиной всего около 5 миллиметров собираются с кактусов опунций. Ценность представляют только бескрылые самки, а не летающие самцы.
Красный цвет происходит от карминовой кислоты, которая составляет почти четверть веса насекомого и помогает ему защищаться от других.
Это один из важнейших ингредиентов в современной пищевой промышленности. Кармин добавляют буквально во все - от йогуртов и мороженого до пирогов, пончиков, кексов и прохладительных напитков.
Его также активно используют в косметической промышленности, он содержится во многих помадах.
Кармин - невероятно востребованная добавка, поскольку он стабилен, безопасен и долговечен, его цвет мало зависит от температуры или света.
Известно, что кармин может вызывать аллергические реакции.
Попробуйте найти слово кармин на упаковке с продуктом, который его содержит. Вовсе необязательно, что оно находится в списке ингредиентов. Вместо этого там может быть написано «натуральный красный четыре», «багряное озеро» или просто E120 - это классификационный номер кармина как европейской пищевой добавки
«Возможно, скоро будет легче найти продукты, не содержащие насекомых», - говорит Моника, которая внимательно следит за ингредиентами продуктов питания и делится на своей странице в социальных сетях фотографиями нескольких продуктов, содержащих добавку кармин, которая маркируется символом E120. Например, кармин содержится в зефире, клубнично-творожном торте, ветчинном масле, паштете и многих других продуктах.
«Боже! Опять не мой вкус», - говорит Моника, пробуя ветчинное масло.
«Я уже давно в магазине кручу упаковки продуктов с красноватым оттенком и проверяю состав, прежде чем доверять всему, что кладу в корзину. Уже давно я покупаю только йогурт без ароматизаторов и добавляю в него ягоды из морозилки, но иногда все же покупаю несколько пирожных или творожных кремов для детей», - пишет Моника, которая исключает покупку продуктов, содержащих кармин.
«Честно говоря, я бы не стала покупать такой продукт, даже если бы была голодна. Мне непонятно, действительно ли существует разрешение для производства продукта подобным образом. Но я просто хочу предупредить», - говорит Моника.
Эстонские производители воздерживаются от использования красителей
Руководитель Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп говорит, что о добавках в промышленно произведенных продуктах питания до сих пор существует много информации, в том числе мифов, вызванных невежеством. «Подобно тому, как люди меняют свои потребительские привычки, в пищевой промышленности за последние 10 лет наметилась тенденция к значительному сокращению использования добавок, в том числе к переходу от синтетических добавок к натуральным или к полному прекращению их использования, - объясняет Потисепп. - Эстонские производители особенно преуспели в отказе от красителей, но есть места, где их использование все еще необходимо по тем или иным причинам».
Добавки делятся на три группы
Глава Союза предприятий пищевой промышленности говорит, что добавки можно разделить на три группы.
1) Синтетические - вещества, полученные путем химического синтеза, не имеющие аналога в природе. Например, к этой группе относятся азокрасители, в том числе кармин красный Е120.
2) Природоподобные добавки - вещества, которые встречаются в продуктах питания в естественном виде, но получены синтетическим путем, например, антиоксидант аскорбиновая кислота (Е300), встречающаяся в природе (лимон, черная смородина, облепиха - самые известные источники аскорбиновой кислоты или витамина С), или консерванты - сорбиновая кислота (Е200) и бензойная кислота (Е210), содержащиеся в клюкве, бруснике и т.д.
3) Натуральные добавки - вещества, извлеченные из натуральных растений: как агар-агар (Е406) и каррагинан (Е407) из морских водорослей, пектин (Е440) из фруктов.
Регистрировать можно только контролируемые вещества
Потисепп говорит, что в ЕС все разрешенные добавки объединены в реестр добавок, или Е-веществ. «Однако для включения добавки в реестр Е-веществ требуется очень надежная система тестирования, в рамках которой ученые оценивают безопасность той или иной добавки. Этот процесс может занять годы. Поэтому добавка с номером Е - это скорее гарантия безопасности, - говорит Потисепп. - Добавки оцениваются не по принципу «нравится - не нравится», а учеными и постоянно контролируются Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA)».
Потисепп добавляет, что годами использование синтетических добавок было ограничено в количественном отношении, и нередко некоторые добавки запрещают, потому что ученые говорят, что не уверены в их безопасности. «Поэтому вполне естественным процессом является то, что данный реестр будет меняться, идя в ногу с развитием науки и научных разработок. Кому еще мы можем доверять, как ни мировым ученым?» - спрашивает Потисепп.
Добавки играют свою роль
Добавки всегда используются в продуктах по мере необходимости и как можно меньше, но в технологических целях. Добавки используются, например, для улучшения сохранности продуктов (консерванты), для достижения необходимой консистенции (стабилизаторы, желирующие вещества, эмульгаторы), для придания продуктам более привлекательного цвета (пищевые красители) и так далее.
«Необходимость использования добавок должна быть обоснована. Другими словами, добавки разрешены только в том случае, если невозможно улучшить характеристики продукта или сохранить его пищевую ценность другими технологическими средствами. Самое сложное, что можно сделать с продуктами питания, - это использовать красный краситель, который получается естественным путем из перца, свеклы. Проблема с ними заключается в том, что они не сохраняют свой прозрачный красный цвет при обработке, что, вероятно, является причиной использования карминового красного. Насколько я знаю, пищевые красители также используются в кондитерских изделиях и сладостях», - говорит Потисепп.
Если в продукт добавлены синтетические пищевые красители, то список ингредиентов должен быть указан на упаковке продукта, и эстонские производители так и делают, поскольку синтетические красители, в том числе азокрасители, могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.
Если продукт имеет очень яркий цвет, то, скорее всего, в нем использованы азокрасители, и боящимся следует найти другой продукт. «Однако вы можете убедиться, что в списке ингредиентов на упаковке, где действует правило от большего к меньшему, что добавки находятся в самом низу списка ингредиентов, потому что их количество так мало», - объясняет Потисепп.
«Я рекомендую читать информацию на упаковке и выбирать продукты с тем составом и вкусом, который вам нравится», - советует эксперт.