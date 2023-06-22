НАСЕКОМЫЕ В ТОРТЕ? ⟩ Таллиннка, которая внимательно следит за составом продуктов питания: в некоторые продукты добавлены красители из жучков

«Возможно, скоро будет легче найти продукты, не содержащие насекомых», - говорит Моника, которая внимательно следит за ингредиентами продуктов питания и делится на своей странице в социальных сетях фотографиями нескольких продуктов, содержащих добавку кармин, которая маркируется символом E120. Например, кармин содержится в зефире, клубнично-творожном торте, ветчинном масле, паштете и многих других продуктах.

«Боже! Опять не мой вкус», - говорит Моника, пробуя ветчинное масло.

«Я уже давно в магазине кручу упаковки продуктов с красноватым оттенком и проверяю состав, прежде чем доверять всему, что кладу в корзину. Уже давно я покупаю только йогурт без ароматизаторов и добавляю в него ягоды из морозилки, но иногда все же покупаю несколько пирожных или творожных кремов для детей», - пишет Моника, которая исключает покупку продуктов, содержащих кармин.

Клубнично-творожный торт содержит добавку E120. Фото: Erakogu

«Честно говоря, я бы не стала покупать такой продукт, даже если бы была голодна. Мне непонятно, действительно ли существует разрешение для производства продукта подобным образом. Но я просто хочу предупредить», - говорит Моника.

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