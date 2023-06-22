Сидела на унитазе пьяная в дугу: Татьяну Кравченко снова обвиняют в алкоголизме

В начале года прогремела история, связанная с исчезновением Татьяны Кравченко. Актриса не вышла на сцену в гастрольном спектакле, что всполошило и зрителей, и коллег. Позже Стас Садальский обвинил звезду «Сватов» в алкоголизме, пишет «Стархит».
С того времени обсуждения по поводу образа жизни актрисы сошли на нет, пока сегодня в Сети не всплыло ее новое фото. В кадре Кравченко идет по улице, поддерживаемая двумя людьми. По словам очевидцев, артистка была не в состоянии передвигаться сама.
«Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон», — пишут в Telegram-канале «НеБожена».
Напомним, о срыве спектакля с Кравченко сообщил Стас Садальский. «Еду в поезде из Питера в Москву. Сил нет, голоса тоже. Закончился этот тяжелейший и прекрасный день, когда победы сменяли беды со скоростью стекол в калейдоскопе. Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко.
Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло — самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро. В зале — аншлаг, 2500 мест проданы, зритель ждет. Спокойная и невозмутимая организатор гастролей Эля, сказала, что готова вспомнить свое театральное прошлое и выйти на сцену сама. Но за два часа до начала она вызвала скорую помощь в лице Зои Буряк», - поведал актер в соцсетях.
Он добавил, что стало причиной случившегося. «Алкоголь может коснуться любого - как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой «Ленкома», не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!» - восклицал Садальский.
Заявление коллеги возмутило звезду. «Неправда, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал — чудовищная ложь и подстава!» — говорила актриса.