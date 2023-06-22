Сидела на унитазе пьяная в дугу: Татьяну Кравченко снова обвиняют в алкоголизме

Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло — самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро. В зале — аншлаг, 2500 мест проданы, зритель ждет. Спокойная и невозмутимая организатор гастролей Эля, сказала, что готова вспомнить свое театральное прошлое и выйти на сцену сама. Но за два часа до начала она вызвала скорую помощь в лице Зои Буряк», - поведал актер в соцсетях.