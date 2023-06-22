ВИДЕО ⟩ Анна Седокова в платье ошарашила поклонников отсутствием белья

Анна Седокова привыкла быть максимально откровенной со своими подписчиками в Сети. Поклонники артистки в курсе всех ее семейных неурядиц и личных радостей.

Артистка обожает продемонстрировать свои откровенные снимки, сделанные, разумеется, с самого выгодного ракурса. На этот раз фигуристая красотка опубликовала горячее видео.

Зоркие пользователи уверенно заявляли, что под эпатажное платье красотка не надела не только лифа, но и трусов. Пользователи затеяли целую дискуссию на тему, куда же можно пойти в таком неоднозначном наряде, но, кажется так и не пришли к единому мнению.