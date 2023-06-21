Эксперты считают, что пассажиров пропавшего батискафа уже невозможно спасти, и вот почему

Даже если «Титан» найдут в ближайшее время, понадобится не менее 24 часов, чтобы доставить пассажиров на берег живыми. Дело в том, что перейти на другое судно у них не получится: подводный аппарат не имеет соответствующих механизмов, пишет Daily Mail. Единственный вариант - вытащить батискаф на поверхность тросом с помощью транспортного средства на дистанционном управлении. Подобную спасательную операцию никогда не проводили.