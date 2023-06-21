Эксперты считают, что пассажиров пропавшего батискафа уже невозможно спасти, и вот почему

Счет времени на поиски батискафа, следовавшего к затонувшему «Титанику», идет на минуты. По последним данным, для пяти человек, застрявших на судне, осталось кислорода менее чем на 30 часов - и это с учетом того, что его будут расходовать с умом, пишет Супер.
Даже если «Титан» найдут в ближайшее время, понадобится не менее 24 часов, чтобы доставить пассажиров на берег живыми. Дело в том, что перейти на другое судно у них не получится: подводный аппарат не имеет соответствующих механизмов, пишет Daily Mail. Единственный вариант - вытащить батискаф на поверхность тросом с помощью транспортного средства на дистанционном управлении. Подобную спасательную операцию никогда не проводили.
Напомним, что выбраться самостоятельно пассажиры тоже не могут: открыть батискаф можно только снаружи - люк заперт на 17 засовов. Несмотря на неутешительные прогнозы, надежда на спасение хоть и небольшая, но есть: сегодня утром специалисты зафиксировали подводные шумы в районе поиска. Что именно случилось с субмариной до сих пор неизвестно.