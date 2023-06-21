ФОТО ⟩ Жителей Тарту потрясла своеобразная «статуя»: меня чуть не хватил удар!

На глаза жителям Тарту попалась своеобразная живая фигура, одетая во все черное, которая меняет местонахождение. Его видели возле здания рынка, на Ратушной площади и в других местах. Иногда он держит метлу, иногда лежит рядом с реальными фигурами.

«Классная статуя в Тарту», ​​- говорит Альгис и делится фотографией в группе Facebook Märgatud: Tartus:

«Статуя» в Тарту. Фото: Erakogu

Комментируя фотографию, Хельве признается, что испугалась этой фигуры: «Я испугалась в самом начале… Выхожу из-под моста, а человек с метлой стоит напротив». Другой комментатор, Каури, тоже испугался, увидев статую. «Сначала я был очень напуган», - признается он. «Сегодня меня чуть не хватил удар, когда я ходил на рынок», - говорит Лии.

Мерике рассказывает, что однажды летом она тоже увидела на улице Пярну классную фигуру бронзового цвета. «Подошла, хотела сфотографироваться со «статуей». А он сел на велосипед и поехал», - говорит она.

Необычное зрелище в центре Тарту. Фото: Erakogu

Айвар отмечает, что если в других частях мира уличным художникам бросают деньги перед тем, как сделать снимок, то в Эстонии это не так. «В этом отношении люди похожи на крыс. Я бы тоже ушел, если бы мою работу не уважали. Это очень тяжелая работа», - пишет Айвар.

Уличного художника также сфотографировала Марет, которая запечатлела статую, лежащую рядом со скульптурой Maanaised на Ратушной площади:

Скульптура Maanaised теперь дополнена. Фото: Maret Krevald