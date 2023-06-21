ФОТО ⟩ Жителей Тарту потрясла своеобразная «статуя»: меня чуть не хватил удар!

На улицах Тарту изредка можно встретить человека, замаскировавшегося под статую. «Сегодня меня чуть не хватил удар, когда я ходил на рынок», - говорит жительница Тарту. Несколько других людей также испугались, увидев «статую», пишет Elu24.
На глаза жителям Тарту попалась своеобразная живая фигура, одетая во все черное, которая меняет местонахождение. Его видели возле здания рынка, на Ратушной площади и в других местах. Иногда он держит метлу, иногда лежит рядом с реальными фигурами.
«Классная статуя в Тарту», - говорит Альгис и делится фотографией в группе Facebook Märgatud: Tartus:
Комментируя фотографию, Хельве признается, что испугалась этой фигуры: «Я испугалась в самом начале… Выхожу из-под моста, а человек с метлой стоит напротив». Другой комментатор, Каури, тоже испугался, увидев статую. «Сначала я был очень напуган», - признается он. «Сегодня меня чуть не хватил удар, когда я ходил на рынок», - говорит Лии.
Мерике рассказывает, что однажды летом она тоже увидела на улице Пярну классную фигуру бронзового цвета. «Подошла, хотела сфотографироваться со «статуей». А он сел на велосипед и поехал», - говорит она.
Айвар отмечает, что если в других частях мира уличным художникам бросают деньги перед тем, как сделать снимок, то в Эстонии это не так. «В этом отношении люди похожи на крыс. Я бы тоже ушел, если бы мою работу не уважали. Это очень тяжелая работа», - пишет Айвар.
Уличного художника также сфотографировала Марет, которая запечатлела статую, лежащую рядом со скульптурой Maanaised на Ратушной площади:
Некоторые комментаторы отмечают, что сначала подумали, что это настоящая статуя. «Великолепное исполнение», - говорит Майре и желает уличному художнику успехов.