«Вокруг культурные персонажи, никакого шума из соседней квартиры не будет» (Kaasmajalised kõik kultuursed karakterid, kõrvulukustavat kisa kõrvalkorterist ei kosta - прим.ред.). Так звучит отрывок из объявления о продаже новой квартиры в Тарту, которое на эстонском почти полностью состоит из слов, начинающихся с буквы «к».
ГЕНИИ МАРКЕТИНГА ⟩ В Тарту продается квартира, в объявлении о продаже которой все слова начинаются с одной буквы
«Шикарно созданное объявление, в котором используют только букву "к», - пишут в группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt в Facebook, рассказывая о том, что в Тарту выставлена на продажу квартира с объявлением, на эстонском состоящим только из слов, начинающихся на букву «к».
Хотя самые внимательные заметят несколько слов, которые не начинаются с буквы «к», например, ja, ning, ei, või и on, все равно это считается красивым текстом, который привлекает внимание.
Текст объявления гласит:
Kvaliteetse köögiga kaunis kodu kaasaegses kvartalis – kliendipäev 29.06 kell 15.00. («Красивый дом с качественной кухней в современном квартале - день клиента 29.06 в 15.00»).
Kas kaalute käesolevast kodust kolimist? Kuidas kõlab kaunis kahene kodu koos köögi, kappide ja kardinatega? («Раздумываете о переезде из своего нынешнего дома? Как вам идея приобрести красивую квартиру с двумя комнатами, кухней, шкафами и шторами?»)
Kõnealune kiiduväärt korter koosneb koridorist, köögist, külalistetoast, kohast, kus keisergi kahel koival kõnnib, ning kambrist, kuhu keskööl kotile kobida. («Эта достойная похвалы квартира состоит из прихожей, кухни, гостиной, места, куда даже царь пошел бы самостоятельно, и спальни, где можно отдохнуть ночью.»)
Kõrgetele korrustele kõmpida keegi ei käsi, koduukseni käite kõigest koridori kaudu. Kaasmajalised kõik kultuursed karakterid, kõrvulukustavat kisa kõrvalkorterist ei kosta. («Вам не придется подниматься высоко по лестнице, необходимо просто пройти по коридору к своей двери. Вокруг культурные персонажи, никакого шума из соседней квартиры не будет.»)
Korraliku köögi on kavandanud ja konstrueerinud kauaaegse kogemusega kodumaine köögitootja (Baltest). Kapid, kardinad, kušetid – kogu korterisisustus koduostjale kingiks kaasa (kõigest kahe-kolme kõrvalekaldega). («Хорошая кухня спроектирована и установлена отечественным производителем кухонь с многолетним опытом (Baltest). Шкафы, гардины, кровать - вся обстановка идет в подарок покупателю квартиры (за исключением двух-трех).»)
Kogu kasutu (ka kasulik) kraam kandke keldrisse, kus korteriomaniku kasutuses on kuni kuue kuupmeetrine kuubik. («Все бесполезные (и полезные) вещи можно отнести в подвал, где у нового домовладельца есть свое хранилище объемом около шести кубометров.»)
Korteri küljes ka kliimaneutraalne katusealune. Koht, kus koos kallimaga kargel kevadel kuuma kohviga keelt kasta või kõrvetaval keskpäeval külalisi klaasikese kosutava keefiriga kostitada. («У квартиры также есть терраса. Место, где можно выпить горячий кофе с любимым человеком весной или угостить гостей стаканом освежающего кефира в палящий полдень.»)
Kodukandi koolide ja kauplusteni kõndimiseks kaua ei kulu. Kaasaegseid kaherattalisi kasutades kannatab kihutada kesklinna, Karlovasse kui ka Külitsele. Kallima KIA või kollase kabrioletiga kekutamiseks kõlbab kindel koht kaasmajaliste kärude kõrval. («Прогулка до местных школ и магазинов не займет много времени. На современных двухколесных транспортных средствах легко добраться до центра города, в Карлова и даже в Кюлитсе. Для более дорогого KIA или желтого кабриолета всегда есть ваше место рядом с авто соседей.»)
Kolme kortermaja keskele on kujundatud kolmnurkne kiigeplats, kuhu koolieelikud kambakesi kummikeksu kargama kupatada. («В центре трех многоквартирных домов для дошкольников спроектирована треугольная игровая площадка.»)
Kirjeldatud keskkonnasäästliku kodu kommunaalkulud küündivad külmematel kuudel kõigest kuni 130 euro, kuumematel kuudel kahanevad koguni 80 euro kanti. («Коммунальные расходы экологичной квартиры составляют всего 130 евро в холодные месяцы и 80 евро в жаркие.»)
Karin, Kaspar, Kirke, Kaupo – kutsun kõiki korterit kaema! Külastamiseks kooskõlastame kuupäevad ja kellaajad. Kui kahtlete või kõhklete – koostage kindlasti küsimustest kiri või kõllake kohe! («Карин, Каспар, Кирке, Каупо - приглашаю вас всех посмотреть! Давайте согласуем даты и время для посещения. Если у вас есть какие-то сомнения или колебания - обязательно пишите письмо с вопросами или звоните прямо сейчас!»)
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