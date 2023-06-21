ГЕНИИ МАРКЕТИНГА ⟩ В Тарту продается квартира, в объявлении о продаже которой все слова начинаются с одной буквы

«Шикарно созданное объявление, в котором используют только букву "к», - пишут в группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt в Facebook, рассказывая о том, что в Тарту выставлена на продажу квартира с объявлением, на эстонском состоящим только из слов, начинающихся на букву «к».

Хотя самые внимательные заметят несколько слов, которые не начинаются с буквы «к», например, ja, ning, ei, või и on, все равно это считается красивым текстом, который привлекает внимание.

Текст объявления гласит:

Kvaliteetse köögiga kaunis kodu kaasaegses kvartalis – kliendipäev 29.06 kell 15.00. («Красивый дом с качественной кухней в современном квартале - день клиента 29.06 в 15.00»).

Kas kaalute käesolevast kodust kolimist? Kuidas kõlab kaunis kahene kodu koos köögi, kappide ja kardinatega? («Раздумываете о переезде из своего нынешнего дома? Как вам идея приобрести красивую квартиру с двумя комнатами, кухней, шкафами и шторами?»)

Kõnealune kiiduväärt korter koosneb koridorist, köögist, külalistetoast, kohast, kus keisergi kahel koival kõnnib, ning kambrist, kuhu keskööl kotile kobida. («Эта достойная похвалы квартира состоит из прихожей, кухни, гостиной, места, куда даже царь пошел бы самостоятельно, и спальни, где можно отдохнуть ночью.»)