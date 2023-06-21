Общий гороскоп для всех знаков Зодиака на июль

Весы

Для Весов июль 2023 обещает быть спокойным - появится возможность переосмыслить события и расставить приоритеты. Месяц будет очень романтичным для холостых представителей знака с круговоротом приключений и большой вероятностью, что краткосрочный роман перерастет в серьезные отношения. Звезды также предупреждают, что в июле вам следует научиться бороться с искушениями, чтобы не попасть в авантюру.

Скорпион

Июль 2023 для Скорпионов будет очень удачным месяцем - удача будет ходить за вами по пятам. Вы сможете разрешить все давние вопросы и проблемы и значительно улучшить свое карьерное положение благодаря новым и полезным знакомствам. Вот только перерабатывать не стоит, предупреждают звезды. Научитесь отделять работу от семьи и позволяйте себе отдыхать. Время в кругу близких поможет вам получить новый заряд энергии, чтобы двигаться дальше.

Стрелец

Стрельцы с головой окунутся в работу и смогут достичь немалых успехов в ней и даже стать лидерами. Главное - заручиться поддержкой союзников, а уж звезды станут в нужном положении, говорит гороскоп на июль для Стрельца. Но вот в отношении с близкими и семьей у вас может как раз не очень складываться - то времени на общения не будет, то желания. Постарайтесь изменить эту ситуацию, чтобы избежать конфликтов.

Козерог