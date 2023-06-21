Мужчина принял сепсис за простуду и перенес ампутацию обеих ног

В марте Мэтью Хикс почувствовал себя нездоровым. Мужчина перепутал свое состояние с простудой и принял парацетамол. Но его жена Рэйчел решила перестраховаться и вызвала скорую помощь. В больнице врачи обнаружили у пациента сепсис, стрептококк группы А и пневмонию в правом легком. У мужчины начали отказывать внутренние органы. Чтобы спасти Хиксу жизнь, врачи ввели его в искусственную кому.

Когда спустя две недели британец очнулся, доктора сообщили ему, что кровь перестала поступать к его ногам и им придется ампутировать обе ноги ниже колена. Хикса выписали из больницы через 12 недель после операции. Его очень поддерживают жена и трехлетняя дочь: она называет отца своим супергероем.

Из-за тяжелого сепсиса сердце британца теперь функционирует всего на 34 процента.

Мужчина рассказал, что его взгляд на жизнь кардинально изменился после пережитого. Теперь он планирует уделять больше времени семье и наслаждаться жизнью.