Зафиксирован стук в районе поиска батискафа, пропавшего у места гибели «Титаника»

Канадский самолет-разведчик, разыскивающий пропавший подводный аппарат «Титан» c пятью пассажирами на борту в Северной Атлантике, «обнаружил подводные шумы в районе поиска», заявила береговая охрана США рано утром в среду.

В кратком посте в Twitter служба также сообщила, что дистанционно управляемые аппараты были перемещены в попытке определить местонахождение источника шумов. Поиски продолжаются. У «Титана» оставалось кислорода до четверга 13.00.