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Зафиксирован стук в районе поиска батискафа, пропавшего у места гибели «Титаника»

Limon.ee
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На этом недатированном снимке, предоставленном компанией OceanGate Expeditions, показан спуск их подводного аппарата Titan с платформы.
На этом недатированном снимке, предоставленном компанией OceanGate Expeditions, показан спуск их подводного аппарата Titan с платформы. Фото: Handout

Мир продолжает следить за поисками подводного батискафа с людьми на борту, пропавшего в Атлантике в месте крушения легендарного «Титаника». Первые обнадеживающие новости утром публикуют издания CNN и The New York Times, пишет super.ru.

Канадский самолет-разведчик, разыскивающий пропавший подводный аппарат «Титан» c пятью пассажирами на борту в Северной Атлантике, «обнаружил подводные шумы в районе поиска», заявила береговая охрана США рано утром в среду.

В кратком посте в Twitter служба также сообщила, что дистанционно управляемые аппараты были перемещены в попытке определить местонахождение источника шумов. Поиски продолжаются. У «Титана» оставалось кислорода до четверга 13.00.

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