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ВИДЕО ⟩ Больше 20 человек на самокатах Bolt: в Пуру подростки устроили ночную гонку

Limon.ee
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В Кохтла-Ярве самокаты "Bolt" начинают уже третий сезон.
В Кохтла-Ярве самокаты "Bolt" начинают уже третий сезон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В социальных сетях стало активно распространяться видео, на котором группа подростков на самокатах фирмы BOLT устроили заезд на одной из улиц города Пуру.

В ночное время в городе Пуру, Ида-Вирумаа, группа подростков устроила заезд на электросамокатах фирмы Bolt. Видимо, большое количество свободного времени на летних каникулах, а также пульсирующая энергия, заставили компанию ребят выплеснуть эмоции таким необычным способом.

Молодые люди, возможно, охвачены азартом и жаждой приключений, собрались на улице города и отправились на ночную гонку, демонстрируя свою ловкость и навыки управления самокатом.

Однако важно помнить, что безопасноть - превыше всего, и в случае использования самоката необходимо надеть шлем, держать дистанцию, а главное, как и за рулем любого транспортного средства - быть трезвым.

К сожалению, не все жители города вдохновились таким молодежным времяпрепровождением. Одна жительница города пожаловалась, что после активности самокаты были разбросаны по площади города: «А потом эти двадцать самокатов, бедные, валялись на площади», - посетовала Александра.

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