КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛЛИНН ⟩ Девушка подверглась нападению в подъезде собственного дома: «Мне до сих пор трудно с этим справиться»

После интервью с Дарьей журналист портала Limon прогулялась с девушкой по району, с целью обнаружения камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника, однако, несмотря на усилия, обнаружить работающие камеры оказалось крайне сложно. Практически нигде не было обнаружено видеонаблюдения, которое могло бы помочь в установлении личности домогавшегося мужчины. Единственная камера, установленная на здании, мимо которого совершенно точно прошел подозреваемый, оказалась выведенной из строя. Провод, соединяющий камеру с системой записи, был перерезан, а сама камера оказалась муляжом.

Но мы нашли неподалеку от дома Дарьи и функционирующую камеру, у хозяйки которой запросили с нее данные и сейчас ждем записи видеонаблюдения. Также Дарьей было подано заявление в полицию, а мы направили в Департамент полиции и погранохраны просьбу прокомментировать ход дела.

Ситуацию комментирует руководитель группы процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Энель Куйв:

В связи с этим инцидентом полиция начала производство по делу о домогательстве. Поскольку сейчас идут следственные действия, мы не можем давать дополнительную информацию.

Мы также напоминаем, что если вы чувствуете угрозу своей безопасности или оказываетесь в некомфортной социальной ситуации – всегда можно и нужно позвать на помощь, а также обратиться в полицию. Даже если у вас есть сомнения, имело ли место нарушение ваших прав, всегда лучше обратиться к нам, чтобы получить оценку правомерности этих действий.