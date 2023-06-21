В социальных сетях завирусилось видео, на котором жительница Таллинна делится своим травмирующим опытом: в подъезде ее домогался мужчина. Дарья хочет, чтобы преступник был найден и понес наказание, она считает, что с такими людьми, чтобы они не несли угрозу обществу, а их желания не переросли в более страшную фазу, должны работать психологи.
КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛЛИНН ⟩ Девушка подверглась нападению в подъезде собственного дома: «Мне до сих пор трудно с этим справиться»
Портал Limon отреагировал на видеоролик Дарьи и приехал к ней, чтобы услышать историю из первых уст, осмотреть место, где все произошло, а также попробовать найти камеры видеонаблюдения, чтобы силами читателей распознать домогавшегося.
По словам Дарьи, это произошло мгновенно, но время как будто тянулось бесконечно. Возвращаясь домой ранним утром 10 июня, около 7:30, она открыла дверь в подъезд, а за ней проскользнул мужчина. Когда она рылась в сумке в поисках ключей от квартиры, он неожиданно прикоснулся к ее ягодице. Испуганная Дарья закричала, и мужчина тут же бросился прочь. В шоковом состоянии Дарья последовала за ним, пытаясь увидеть его лицо и запомнить, куда он бежит чтобы сообщить эти сведения полиции.
Дарье так и не удалось увидеть лица мужчины, однако она сумела описать его комплекцию и внешний вид.
«Он был высокий, примерно 185 сантиметров, полный и, как мне показалось, неуклюжий. Мужчина был одет во все черное: черная кофта, черные штаны, черная кепка и черные очки, даже черные наушники были у него в ушах. Мне показалось, что у него был второй подбородок. Ноги были относительно худые по сравнению с верхней крупной частью тела», - поделилась Дарья.
Основная цель Дарья - предупредить об опасности местных женщин. Она считает, что любая мелочь очень важна, надо реагировать на окружающее и обращать внимание на детали: кто идет за вами, кто стоит у подъезда, кто заходит вместе с вами в замкнутое пространство. Не надо игнорировать происходящее вокруг.
После интервью с Дарьей журналист портала Limon прогулялась с девушкой по району, с целью обнаружения камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника, однако, несмотря на усилия, обнаружить работающие камеры оказалось крайне сложно. Практически нигде не было обнаружено видеонаблюдения, которое могло бы помочь в установлении личности домогавшегося мужчины. Единственная камера, установленная на здании, мимо которого совершенно точно прошел подозреваемый, оказалась выведенной из строя. Провод, соединяющий камеру с системой записи, был перерезан, а сама камера оказалась муляжом.
Но мы нашли неподалеку от дома Дарьи и функционирующую камеру, у хозяйки которой запросили с нее данные и сейчас ждем записи видеонаблюдения. Также Дарьей было подано заявление в полицию, а мы направили в Департамент полиции и погранохраны просьбу прокомментировать ход дела.
Ситуацию комментирует руководитель группы процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Энель Куйв:
В связи с этим инцидентом полиция начала производство по делу о домогательстве. Поскольку сейчас идут следственные действия, мы не можем давать дополнительную информацию.
Мы также напоминаем, что если вы чувствуете угрозу своей безопасности или оказываетесь в некомфортной социальной ситуации – всегда можно и нужно позвать на помощь, а также обратиться в полицию. Даже если у вас есть сомнения, имело ли место нарушение ваших прав, всегда лучше обратиться к нам, чтобы получить оценку правомерности этих действий.