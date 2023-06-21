Вход бесплатный: в Таллинне пройдет международный бойцовский турнир

5 июля в Таллине состоится фестиваль уличного спорта и культуры «Ghetto Games». Фестиваль пройдет в рамках «Таллинских Дней моря» на территории Морского музея Эстонии. Вход для зрителей будет бесплатным, сообщает портал balticevents.info.
В рамках фестиваля пройдет международный бойцовский турнир «Ghetto Fight», где зрители смогут увидеть, как лучшие бойцы Эстонии сразятся против спортсменов из Латвии, Литвы, Украины, Финляндии, Ливана, Узбекистана и Таджикистана. За день ожидается 13 боев. Традиционно турнир пройдет по своим правилам «Ghetto Fight Rules». Это смешанные единоборства, где разрешена ударная и борцовская техника. В течение всего дня для зрителей и участников будет представлена шоу-программа, а также конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллина.
«Ghetto Games» в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Прибалтике и Восточной Европе, которое ежегоднотсобирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях. Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте Ghetto Games www.ghetto.lv i www.ghettogames.com