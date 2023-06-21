«Теплым летним утром не на что больше смотреть?»: Житель указал на разрушающееся здание Ратуши, а в ответ получил обвинения

Уве ответила Кристийна, которая сказала: «Этот пост показывает неудовлетворенность человека собой и своей жизнью. Теплым летним утром, прогуливаясь по Ратушной площади в прекрасном Тарту, больше не на что обратить внимание, кроме как на разбитое место здания городской управы и кинуться его фотографировать, чтобы снова и снова рассматривать, мол кто-то где-то плохой и злой, кто-то опять что-то сделал не так». Она продолжила: «Но что, если бы вы уделили минутку, чтобы посмотреть в зеркало и задуматься, куда делась ваша собственная изюминка жизни, и исправить свое мировоззрение? В этой жизни так много красоты и добра, и я уверен, что для вас они тоже есть».