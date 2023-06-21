Мужчина, работающий в центре Тарту, заметил, что с одной стороны здание Ратуши сильно ветшает. «Здание Ратуши разваливается», - написал он, делясь фотографией. Этот пост вызвал дискуссию, и не все довольны тем, что на данную проблему указали. «Теплым летним утром не на что больше смотреть, кроме как на разрушенное здание?» – спрашивает один из жителей Тарту.
«Теплым летним утром не на что больше смотреть?»: Житель указал на разрушающееся здание Ратуши, а в ответ получил обвинения
В группе «Замечено: Тарту» местный житель разместила фото, на котором указывает на полуразрушенную Ратушу. «Если разваливается само здание городской управы, что же может произойти по ту сторону стен?» – спрашивает Уве и делится следующей фотографией.
По словам Уве, ситуация очень мрачная. «Мы работали в гостинице «Лидия», а ситуация в мэрии была кричащей», - сказал он в интервью Elu24.
Уве ответила Кристийна, которая сказала: «Этот пост показывает неудовлетворенность человека собой и своей жизнью. Теплым летним утром, прогуливаясь по Ратушной площади в прекрасном Тарту, больше не на что обратить внимание, кроме как на разбитое место здания городской управы и кинуться его фотографировать, чтобы снова и снова рассматривать, мол кто-то где-то плохой и злой, кто-то опять что-то сделал не так». Она продолжила: «Но что, если бы вы уделили минутку, чтобы посмотреть в зеркало и задуматься, куда делась ваша собственная изюминка жизни, и исправить свое мировоззрение? В этой жизни так много красоты и добра, и я уверен, что для вас они тоже есть».
Местный житель также ответил комментатору: «По вашему, Тарту может рушиться, но не нужно обращать на это внимание. Другими словами, вы считаете, что в Тарту все может развалиться, лишь бы погода была хорошая, а по сторонам смотреть не над? Прекрасно».
Внешнее состояние здания ничего не говорит о внутреннем состоянии
Маркко, который прокомментировал фотографию, говорит, что внешнее состояние здания ничего не говорит об интерьере. «Внешняя сторона здания подвержена воздействию стихий, и дождь и другие силы все равно делают свое дело. Но они не влияют на интерьер. Поэтому неправильно думать, что внешнее состояние говорит что-то о внутреннем», - пишет Маркко.
«Это все равно, что сказать, что если человек с возрастом становится все менее красивым, на его коже появляются морщины и другие вещи, значит, его внутренняя красота также рушится».
Ратуша обновляется
Лилиан Лукка, руководитель отдела коммуникаций мэрии Тарту, говорит, что о начале ремонта уже объявлено. В ходе работ строители обновят фасад, починят крышу и сделают несколько вещей внутри здания.
«Ремонт, вероятно, начнется в начале июля», - сказал Лукка в интервью Elu24.