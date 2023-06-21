8 ценных советов Ванги, как привлечь в дом благополучие

Наверняка нет таких людей, которые ни разу не слышали об очень известной слепой предсказательнице Ванге, жившей в Болгарии. Чтобы получить от нее совет в различных жизненных ситуациях, к ней домой съезжались тысячи людей.

Время от времени ясновидящая давала людям, которые к ней приходили, советы, как привлечь в свой дом благополучие. Наиболее действенными Ванга считала восемь таких советов.

1. Подкова над дверью

Да-да, об этом давно известном обереге говорила также и Ванга. Она повторяла, что эта простая вещь может уберечь от зла, неприятностей и болезней, если повесить ее над дверью. Также этот оберег принесет успех.

2. Нельзя рассказывать окружающим о своих планах

Планы любят тишину. Если вы задумали что-то сделать, у вас есть какая-то идея, которую вы хотите реализовать, то лучше придержать детали ваших планов при себе. Конечно, ими можно поделиться с самыми близкими людьми, но точно не стоит о них рассказывать чужим или не очень приближенным к вам людям. Если кто-то начнет завидовать вам, то он такими мыслями может отпугнуть от вас успех.

3. Нужно есть из красивой посуды

Не стоит прятать в дальние закоулки красивую посуду и беречь ее только для гостей. Из такой посуды нужно есть самим, тогда и хорошая атмосфера, счастье и благополучие не замедлят.