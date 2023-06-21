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Самый длинный и опасный день в году: приметы 21 июня и что нельзя делать

Limon.ee
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Летнее солнцестояние. Фото иллюстративное.
Летнее солнцестояние. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния. Приметы и строгие запреты дня.

Что можно делать 21 июня в День летнего солнцестояния

  • Обязательно 21 июня нужно было обновить в доме любую вещь. Купить зеркало, выбросить старую швабру и купить новую, приобрести новое постельное белье.
  • Хорошо провести летнее солнцестояние на природе.
  • 21 июня можно привлечь удачу. Для этого стоит выбирать одежду оранжевых и желтых оттенков.
  • А еще 21 июня считается идеальным днем для сватовства или свадьбы. Согласно приметам, самый длинный день в году поспособствует крепкому и долгому браку.

Что нельзя делать 21 июня на День летнего солнцестояния

  • Нельзя 21 июня ругаться, а также реагировать на провокации.
  • Нельзя 21 июня грустить и проводить день в одиночестве.
  • Нельзя 21 июня лениться.
  • Нельзя 21 июня надевать черную одежду.

Приметы 21 июня

  • Если плохая погода, то будет неурожайный год.
  • Если утром много росы, то урожай будет хорошим.
  • Если звездное и безоблачное лето, то предвещает много грибов.
  • Если встретить рассвет в день летнего солнцестояния, то это придаст здоровья и сил на весь год.
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