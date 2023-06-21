Что такое правило тарелки и как оно поможет похудеть

Все знают, что наше здоровье зависит от того, что мы едим. Так что же положить в тарелку, чтобы создать отличный базис для формирования прекрасного здоровья? Об этом рассказала нутрициолог, инструктор по здоровому питанию Наталья Козак.

Термин «тарелка здорового питания» был разработан учеными из Гарварда в 2011 году. Это так называемое руководство по здоровому сбалансированному питанию, которое поможет контролировать уровень глюкозы в крови и похудеть даже без подсчета калорий.

Специалист по здоровому питанию рассказала, как правильно понять «правило тарелки» и составить ее самостоятельно. Чтобы собрать тарелку по этому правилу, мы делим ее на 4 части:

1/2 – цветные овощи и зелень + фрукт на десерт. Ага, фрукт или ягоды на десерт завершат трапезу без желания подъедать что-нибудь еще.

1/4 – белок или его микс. Да-да! Миксовать можно.

1/4 – углеводы, или микс разных видов. Попробуйте когда-нибудь микс гречки и риса. Вкуснота!

И напоследок нужно добавить небольшое количество жиров для вкуса и дополнительной пользы»

Наталья Козак отмечает, если ваша тарелка уже содержит источник животного жира (масло, яйца, творог, сало) в составе других продуктов, то добавьте растительные жиры для баланса: полезные масла, семена, авокадо или орехи.