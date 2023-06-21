Эстонский стилист Елена Левшунов рассказала, в какой одежде ходить летом на работу

«Если в вашем офисе действует нестрогий дресс-код, у вас есть больше свободы в выборе одежды, и легко заменить надоевшие строгие костюмы и черные юбки-карандаши в тридцатиградусную жару», - говорит Елена.

Она советует отдавать предпочтение более легким и натуральным тканям - льну, вискозе и хлопку. По словам стилиста, одежда из таких материалов является отличным выбором для летнего сезона, поскольку обладают легкостью, дышащими свойствами и хорошей воздухопроницаемостью.

Женщина в летнем костюме. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Обращайте внимание на смесовый состав тканей, если будет добавлено чуть-чуть синтетики, ткань будет меньше мяться.

«Прежде всего не стоит забывать, что зачастую в офисе работают кондиционеры и температура может быть очень даже «весенней», поэтому не стоит игнорировать костюмы, но не межсезонные, а именно летние, при этом в жакетах из натуральных тканей не будет жарко. Выходя с работы пиджак можно снять и остаться в топе или майке», - рекомендует Елена.

Есть и летний вариант костюма, когда вместо брюк могут быть шорты-бермуды или легкая юбка, а вместо топа - костюмная жилетка. Но, как отмечает Левшунов, следует избегать очень коротких и обтягивающих фасонов.

Летом вместо брюк в офис можно носить шорты-бермуды. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Длина шортов относительно фигуры: +/- по колено или чуть короче

«Главное, что бы это было пропорционально и гармонично фигуре», - объясняет Елена.

Помните, что между телом и одеждой всегда должен быть воздух.