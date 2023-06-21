Эстонский стилист Елена Левшунов рассказала, в какой одежде ходить летом на работу

Лето не располагает к строгости в одежде, и в последние годы классические корпоративные правила существенно изменились - они смягчились. Но все же вопрос, в чем ходить в офис летом, чтобы выглядеть приличным, свежим и стильным, беспокоит многих. О секретах и правилах летнего офисного гардероба рассказала эстонский стилист Елена Левшунов.
«Если в вашем офисе действует нестрогий дресс-код, у вас есть больше свободы в выборе одежды, и легко заменить надоевшие строгие костюмы и черные юбки-карандаши в тридцатиградусную жару», - говорит Елена.
Она советует отдавать предпочтение более легким и натуральным тканям - льну, вискозе и хлопку. По словам стилиста, одежда из таких материалов является отличным выбором для летнего сезона, поскольку обладают легкостью, дышащими свойствами и хорошей воздухопроницаемостью.
Обращайте внимание на смесовый состав тканей, если будет добавлено чуть-чуть синтетики, ткань будет меньше мяться.
«Прежде всего не стоит забывать, что зачастую в офисе работают кондиционеры и температура может быть очень даже «весенней», поэтому не стоит игнорировать костюмы, но не межсезонные, а именно летние, при этом в жакетах из натуральных тканей не будет жарко. Выходя с работы пиджак можно снять и остаться в топе или майке», - рекомендует Елена.
Есть и летний вариант костюма, когда вместо брюк могут быть шорты-бермуды или легкая юбка, а вместо топа - костюмная жилетка. Но, как отмечает Левшунов, следует избегать очень коротких и обтягивающих фасонов.
Длина шортов относительно фигуры: +/- по колено или чуть короче
«Главное, что бы это было пропорционально и гармонично фигуре», - объясняет Елена.
Помните, что между телом и одеждой всегда должен быть воздух.
«Лето - это прекрасный повод отказаться от темных оттенков и поэкспериментировать с интересными цветовыми сочетаниями.
Дополнительные аксессуары доведут ваш летний образ до готовности. Очень удобны лёгкие кеды или кроссовки, если мы говорим про нестрогий дресс-код, открытые босоножки. В случае с последними не забываем про уход за ногами и наличием педикюра», - напоминает стилист.
Отличный вариант одежды в офис - платье. Время платьев-футляров уже прошло и сейчас их можно заменить на более современные модели, такие как: платье А-силуэта, платье с запахом, платья-рубашки и минималистичные модели. При выборе фасонов платьев Елена настоятельно рекомендует не забывать про уместность и избегать очень коротких и облегающих моделей.
«В случае с платьем обувь так же может варьироваться от кед до более открытых босоножек, в зависимости от требований к одежде у вас на работе», - уверена Елена.
Советы для мужчин
1. Предпочтительно носить свежие, легкие рубашки из натуральных материалов, таких как лен или хлопок. Футболки-поло будут так же хорошо смотреться в деловом стиле. Избегайте сильно ярких или неформальных узоров.
2. Оптимальным выбором брюк будут модели из легких и смесовых тканей с добавлением хлопка и льна
3. Избегайте пляжной обуви или спортивных тапочек, а так же комбинации «сандалии + носки». Сильно спортивной обуви мы так же говорим «нет»
4. Лоферы, мокасины или более аккуратные модели кроссовок при не строгом дресс-коде будут хорошим вариантом.
Официальные мероприятия
На некоторых формальных мероприятиях - приемах, церемониях или деловых встречах от женщина может требоваться ношение колготок в сочетании с платьями или юбками.
Если ситуация такова, что без колготок вам не обойтись, то выбирайте очень тонкие телесные колготки, 7-10 DEN, в тон вшей кожи, чтоб они были на ноге совсем не заметны. В таком случае туфли должны быть с закрытым носом.
Тонкие колготки в офисе, если этого требует дресс-код допустимы. Но в большинстве фирм, где нет строгих требований, наличие колготок совсем не обязательно.