Волочкова устроила истерику: дочь не позвала ее на выпускной

Российская королева шпагатов Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери.

Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

И вместо знаменитой мамы, дочь Волочковой Ариадна решила пригласить своего папу и его жену, свою мачеху - телеведущую Елену Николаеву. Однако балерина не стала мириться с такой ситуацией и заявила, что в таком случае, выпускному не бывать.

Она позвонила в лицей и выдала «правду» о том, кто она и как с ней нужно обходиться. «Моя золотая, я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, как должны быть распределены билеты, - я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина - бабушка. Три билета! Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама!»

В школе же Волочковой предложили написать заявление, которое рассмотрит специальная комиссия. Волочкова сильно разозлилась и возмутилась такой ситуацией: «Я на ступеньках могу посидеть! Если вы мне предлагаете постоять в очереди, я это сделаю. Я скромный человек. Но вы просто вдумайтесь! Вы не можете дать мне один билет. Мне деньги платят, чтобы я приходила на мероприятия! Вы забываете, что я - Анастасия Волочкова».