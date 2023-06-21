Роман Костомаров отказывается работать с психологом

С момента пробуждения от медикаментозной комы с фигуристом Романом Костомаровым работали психологи, чтобы помочь ему справиться с фактом утраты конечностей и резким изменением ритма и качества жизни.

Причем на таком формате помощи Костомарову настояли именно его врачи, так как были уверены, что в первую очередь спортсмену необходимо восстановиться именно психологически, а физический процесс уже запущен и проходит в правильном режиме.

Однако Костомаров решил отказаться от помощи психологов. За весну у фигуриста прошло всего пару сеансов. И все потому, что Костомарову плохо дается работа с психологами.

Тем не менее он продолжает оставаться в больнице, где проходит его реабилитация, а также подготовка к протезированию.

Роману уже даже приносят образцы протезов, однако пока ни один из них не подошел.

Также есть проблемы с заживлением культи, точнее, это довольно длительный процесс.

Тем не менее это совершенно не означает, что Костомарову их поставят в ближайшее время, так как на свежие раны ставить протезы нельзя. А на заживление уйдет порядка полугода. Из-за проблем с заживлением этот процесс затягивается.

Как утверждают источники, фигурист часто выходит из себя, когда проходит примерка протезов и часто они не подходят, вызывая гнев фигуриста. По вышеизложенным причинам дата протезирования неизвестна.

Как пояснили специалисты с этим процессом лучше не спешить, так как жить с протезами довольно не простая задача.