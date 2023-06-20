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ВИДЕО ⟩ Известной американской певице разбили лицо прямо на концерте

Limon.ee
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Поклонник разбил лицо известной американской певице Bebe Rexha. Случилось это прямо на концерте. Фанат кинул телефон, который попал прямо в лицо певице.

От боли исполнительница сразу упала на колени и схватилась руками за голову. Из-за кулис тут же выбежали члены команды Bebe Rexha - они даже не сразу поняли, что произошло.

Концерт продолжить звезда не смогла, вскоре зрителей попросили покинуть зал. Позднее мать певицы рассказала прессе, что после случившегося она поехала в больницу. Врачи наложили на лицо три шва.

19 июня Bebe Rexha вышла на связь со своими фанатами. Она показала в Instagram фото лица - на снимке видно, что левый глаз посинел.

Блета Рекса - американская певица, которая выступает под псевдонимом Bebe Rexha. Мировую популярность она получила благодаря своим композициям I Got You, You Can't Stop the Girl, Hey Mama и другим.

Также Рекса сотрудничает с известными американскими музыкантами и пишет для них песни.

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