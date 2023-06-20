700 ЕВРО ЗА НОЧЬ! ⟩ Крупные мероприятия в Таллинне приводят к небывалому росту цен на номера в отелях

Сирет Дударева, генеральный директор отеля Oru, расположенного в нескольких сотнях метров от Певческого поля в Таллинне, признает, что каждый крупный концерт на Певческом поле существенно влияет на стоимость проживания.

12 августа, когда на Певческом поле будет выступать The Weeknd, на сайте booking.com указано, что стоимость номера составляет 640 евро. Неделю спустя в том же номере можно провести ночь за 100 евро. «На данный момент осталось два номера. Их стоимость начинается от 700 евро», - говорит руководитель отеля Oru. По ее словам, большинство гостей - финны.

В прошлом году, например, был концерт группы Rammstein, во время которого номер, стоимость которого в обычный день составляет 90 евро, бронировали более чем за 700 евро.

«Обычно, когда объявляется концерт известного исполнителя, мы сразу же корректируем цены. Наши цены могут быть дороже, чем номера в гостинице в центре города, но это из-за нашего стратегического расположения», - объясняет Дударева. «Если бы не было спроса, то цены пришлось бы пересмотреть, но, как показало время и практика, для настоящего фаната, который может разместиться в таком хорошем месте, как наша гостиница, цена не имеет значения, и он готов платить», - говорит она.

Отель Oru. Фото: Google Maps