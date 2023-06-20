Если в обычные выходные дни за ночь в столичном отеле вам придется заплатить около 100 евро, то на время проведения концерта The Weeknd в августе некоторые отели повысили цены в семь раз, пишет Elu24.
700 ЕВРО ЗА НОЧЬ! ⟩ Крупные мероприятия в Таллинне приводят к небывалому росту цен на номера в отелях
Сирет Дударева, генеральный директор отеля Oru, расположенного в нескольких сотнях метров от Певческого поля в Таллинне, признает, что каждый крупный концерт на Певческом поле существенно влияет на стоимость проживания.
12 августа, когда на Певческом поле будет выступать The Weeknd, на сайте booking.com указано, что стоимость номера составляет 640 евро. Неделю спустя в том же номере можно провести ночь за 100 евро. «На данный момент осталось два номера. Их стоимость начинается от 700 евро», - говорит руководитель отеля Oru. По ее словам, большинство гостей - финны.
В прошлом году, например, был концерт группы Rammstein, во время которого номер, стоимость которого в обычный день составляет 90 евро, бронировали более чем за 700 евро.
«Обычно, когда объявляется концерт известного исполнителя, мы сразу же корректируем цены. Наши цены могут быть дороже, чем номера в гостинице в центре города, но это из-за нашего стратегического расположения», - объясняет Дударева. «Если бы не было спроса, то цены пришлось бы пересмотреть, но, как показало время и практика, для настоящего фаната, который может разместиться в таком хорошем месте, как наша гостиница, цена не имеет значения, и он готов платить», - говорит она.
Однако на день концерта The Weeknd в столице уже невозможно снять номер в гостинице. По данным booking.com, и популярный среди финнов отель Viru, и отель Park Inn by Radisson Meriton, расположенный на окраине Старого города, уже полностью забронированы до 12 августа.
Почти за 500 евро все еще можно снять номер в Swissotel в центре города на время концерта The Weeknd.
Чуть дешевле можно остановиться в отеле Hestia рядом с портом, где за двухместный номер придется заплатить 360 евро.
Билеты на сам концерт также расходились как горячие пирожки. Организатор мероприятия, фирма Live Nation Estonia, подтвердила в конце прошлого года, что билеты на концерт на Певческом поле были распроданы еще в декабре. Это произошло почти за месяц. «После нескольких лет затишья продавец билетов и крупнейший организатор концертов в Балтии могут в один голос сказать: у эстонцев все хорошо, не стоит беспокоиться! Аппетит и жажда живых развлечений по-прежнему сохраняются», - сказал тогда организатор.