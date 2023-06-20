«Все началось с того, что через Messenger поступил видеозвонок», - начинает Янно, описывая шокирующий опыт того, как всего за 20 минут он стал объектом непристойного видео, которое затем использовалось для вымогательства денег. Маарья Пунак, капитан полиции в отделе коммуникаций Департамента полиции и пограничной охраны, говорит, что существует несколько аккаунтов девушек с эстонскими именами, действующих подобным образом, но в действительности за аккаунтом стоит третий человек.
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НОВАЯ СХЕМА ОБМАНА ⟩ «Из меня сделали мастурбирующего водителя»: мужчина из Пыльва стал жертвой шантажа
«Все началось с видеозвонка через Messenger. Я случайно принял его. Черная картинка, больше ничего. Я поднял телефон, чтобы посмотреть поближе, и звонок сбросился. Примерно через 20 минут в мой почтовый ящик пришло видео, которое было должным образом смонтированно. С меня сняли брюки и превратили в мастурбирующего водителя». Янно поделился в социальных сетях ужасающим опытом того, как невинный на первый взгляд звонок превратился в шантаж.