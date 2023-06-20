НОВАЯ СХЕМА ОБМАНА ⟩ «Из меня сделали мастурбирующего водителя»: мужчина из Пыльва стал жертвой шантажа

«Все началось с того, что через Messenger поступил видеозвонок», - начинает Янно, описывая шокирующий опыт того, как всего за 20 минут он стал объектом непристойного видео, которое затем использовалось для вымогательства денег. Маарья Пунак, капитан полиции в отделе коммуникаций Департамента полиции и пограничной охраны, говорит, что существует несколько аккаунтов девушек с эстонскими именами, действующих подобным образом, но в действительности за аккаунтом стоит третий человек.