Стало известно, почему акула напала на туриста в Египте: две причины

Недавнее нападение акулы на россиянина наделало много шума в СМИ и в научном сообществе. Трагедия произошла 8 июня недалеко от пляжа Dream Beach в Хургаде.

Высказывалось много версий о том, почему хищник устроил охоту на человека. Но официальный отчет появился только на днях.

Если верить заключению египетского научного комитета, акула атаковала мужчину из-за дефицита питания. По мнению экспертов, в этом виноваты браконьеры и плохое регулирование отлова рыбы.