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Стало известно, почему акула напала на туриста в Египте: две причины

Limon.ee
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Акула. Фото иллюстративное.
Акула. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Египетский научный комитет подготовил технический отчет, пишет Телепрограмма.

Недавнее нападение акулы на россиянина наделало много шума в СМИ и в научном сообществе. Трагедия произошла 8 июня недалеко от пляжа Dream Beach в Хургаде.

Высказывалось много версий о том, почему хищник устроил охоту на человека. Но официальный отчет появился только на днях.

Если верить заключению египетского научного комитета, акула атаковала мужчину из-за дефицита питания. По мнению экспертов, в этом виноваты браконьеры и плохое регулирование отлова рыбы.

«Число нападений акул на людей увеличилось в последнее время в результате того, что рыбные запасы в Красном море страдают из-за незаконной и нерегулируемой рыболовной деятельности», - заявили специалисты.

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