С трудом сдерживает слезы: страдающий деменцией Брюс Уиллис сжал в объятиях двухмесячную внучку

В апреле старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые стала матерью, чем осчастливила тяжелобольного отца. Актриса показала трогательные кадры с близкими, пишет Стархит.
Румер вспоминала, как отец, который страдает лобно-височной деменцией, мечтал о рождении внуков. «Во время карантина он обратился ко мне: «Слушай, я бы хотел, чтобы ты родила сына. Нужно добавить хоть немного мужской энергии в семью». Ну у нас и правда много женщин. От моей мамы и мачехи у него пять дочерей. Женской энергии действительно очень много. Я подумала: «Окей, было бы от кого…» - делилась она.
В честь Дня отца девушка опубликовала в соцсетях кадры с Брюсом, который нежно держит на руках ее наследницу. «Видеть, как мой отец обнимает мою дочь - это то, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Его сладость и любовь к ней такие чистые и красивые. Папа, мне так повезло, что у меня есть ты и Лу. Спасибо за то, что ты самый глупенький, самый любящий, самый крутой папа…» - растрогалась Уиллис.
Румер также поздравила своего избранника Дерека. «С первым Днем отца. Спасибо за то, что построил красивый сад для Лу. Спасибо, что наполнил дом музыкой, чтобы она ее услышала. Спасибо за ночную смену подгузников и глупые лица. Я так благодарна за то, что у нашей девочки есть папа, который сильно любит ее. Спасибо за прекраснейшую дочь, которую я только могла представить в своих смелых мечтах. Мы любим тебя!» - обратилась она к супругу.
Радость Румер омрачает только тревогу за здоровье папы. Недавно ее сестра Таллула делилась, что тоже очень сильно переживает. «Он все еще знает, кто я, и загорается, когда я вхожу в комнату. Я продолжаю метаться между настоящим и прошлым, когда говорю о папе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды, с которыми я так неохотно расстаюсь. Я всегда подмечала в себе черты его личности и знаю, что мы были бы хорошими друзьями, если бы только у нас было больше времени.
Он был крутым, очаровательным, ловким, стильным, милым и немного чокнутым. Выросший в Джерси мальчик, он любил наслаждаться жизнью, которую сам для себя создал. Он был любителем потакать своим желаниям», - говорила дочь Брюса в интервью Vogue.