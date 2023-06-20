С трудом сдерживает слезы: страдающий деменцией Брюс Уиллис сжал в объятиях двухмесячную внучку

Радость Румер омрачает только тревогу за здоровье папы. Недавно ее сестра Таллула делилась, что тоже очень сильно переживает. «Он все еще знает, кто я, и загорается, когда я вхожу в комнату. Я продолжаю метаться между настоящим и прошлым, когда говорю о папе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды, с которыми я так неохотно расстаюсь. Я всегда подмечала в себе черты его личности и знаю, что мы были бы хорошими друзьями, если бы только у нас было больше времени.