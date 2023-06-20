ФОТО И ВИДЕО ⟩ «С ним проще, чем с кошкой!» Экзотический житель Ласнамяэ приковывает взгляды прохожих

«Он не кусается, это он так балуется,» - объясняет хозяин попугая Николай, когда его подопечный тянется клювом к моей руке. Поверив хозяину, не отдергиваю руку, а жду, что будет дальше. Попугай аккуратно захватывает мою ладонь клювом, а потом начинает щекотать своим шершавым языком.

«Вы ему понравились, целуется!» - говорит хозяин экзотической птицы.

Попугайские нежности. Фото: Konstantin Sednev

С Николаем, его женой Кристиной и их пернатым мы встретились на пляже в Пирита. Оказывается, здесь Рика (для домочадцев - Рикушу) часто выгуливают, а в жаркие дни он даже купается в море. От похвалы Рикуша буквально тает и не прочь покрасоваться на камеру. Птица вообще плохо переносит одиночество и привыкла всегда быть в центре внимания.

Николай с детства мечтал завести себе экзотическую птицу. «Давно хотел большого попугая, много читал о том, как его содержать, изучал», - рассказывает Николай. Самым сложным оказалось уговорить жену. В семье и так четверо детей и две кошки, а живут они в муниципальной двухкомнатной квартире в Ласнамяэ.

«Жена сначала не хотела, говорила, что для такого попугая нужен свой дом, много места… На самом деле это глупости, - объясняет Николай. - Если знаешь, как с ним обращаться, общаться, то никаких проблем он не доставляет. А хлопот и расходов от него меньше, чем от кошки».

Николай и его верный друг Рик на пляже в Пирита. Фото: Konstantin Sednev