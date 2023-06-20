Огромные попугаи ара живут не только на экзотических островах, но и в ласнамяэских квартирах. Знакомьтесь, это - Рик, пернатый житель Таллинна, который останавливает взгляды прохожих, а в жару не прочь искупаться в Пирита. Смотрите видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «С ним проще, чем с кошкой!» Экзотический житель Ласнамяэ приковывает взгляды прохожих
«Он не кусается, это он так балуется,» - объясняет хозяин попугая Николай, когда его подопечный тянется клювом к моей руке. Поверив хозяину, не отдергиваю руку, а жду, что будет дальше. Попугай аккуратно захватывает мою ладонь клювом, а потом начинает щекотать своим шершавым языком.
«Вы ему понравились, целуется!» - говорит хозяин экзотической птицы.
С Николаем, его женой Кристиной и их пернатым мы встретились на пляже в Пирита. Оказывается, здесь Рика (для домочадцев - Рикушу) часто выгуливают, а в жаркие дни он даже купается в море. От похвалы Рикуша буквально тает и не прочь покрасоваться на камеру. Птица вообще плохо переносит одиночество и привыкла всегда быть в центре внимания.
Николай с детства мечтал завести себе экзотическую птицу. «Давно хотел большого попугая, много читал о том, как его содержать, изучал», - рассказывает Николай. Самым сложным оказалось уговорить жену. В семье и так четверо детей и две кошки, а живут они в муниципальной двухкомнатной квартире в Ласнамяэ.
«Жена сначала не хотела, говорила, что для такого попугая нужен свой дом, много места… На самом деле это глупости, - объясняет Николай. - Если знаешь, как с ним обращаться, общаться, то никаких проблем он не доставляет. А хлопот и расходов от него меньше, чем от кошки».
По словам хозяина, питается птица всем, что едят люди. Вот только пища должна быть максимально пресной. Очень любит орешки, семечки, зернышки, овощи, фрукты. Во время семейных трапез Рикуша сидит и выпрашивает еду у хозяев совсем как собака. «Из тарелки может у меня начать что-то вылавливать, - с улыбкой рассказывает Николай, - Суп ешь, а он картошечкой угощается».
Свободу попугаю!
Во время нашей беседы Рик сидит на плече у хозяина и всеми силами пытается содрать поводок с ноги. Поводок попугай не сильно жалует, впрочем, не так часто хозяева его на птицу и надевают, только в людных местах. В тихой уединенной обстановке Рика не привязывают даже на улице. Когда народу много, птицу может испугать резкий звук, дети или проходящая мимо собака. Николай вспоминает, что в прошлом году, испугавшись, Рик с перепугу взлетел на высокую сосну.
«Пришлось его с дерева снимать, потому что он сам побоялся вниз лететь. Я залез на дерево, но оно тоненьким оказалось, под нами рухнуло, вместе вниз летели», - прошлогодний несчастный случай, теперь уже хозяин вспоминается с улыбкой.
Николай предлагает мне подержать Рикушу, тот с удовольствием переползает с хозяйской руки на мое плечо. Правда, достаточно болезненно впивается в кожу острыми когтями. Хозяин предостерегает, что одежда от птичьих коготков тоже очень быстро приходит в негодность - у всех членов семьи для прогулок с Рикушей есть одежда, которую не жаль. Дабы уберечь мою руку, хозяин обматывает ее эластичным бинтом. Так общаться с Риком гораздо приятнее. Вес птицы почти 2,5 килограмма, поэтому держать ее на вытянутой руке долго не получится, быстро устаешь. Даже хозяин, несмотря на ежедневные тренировки, предпочитает носить попугая на плече. И ходит так с ним по улицам, совсем как пират из приключенческого фильма.
Везде, где бы ни появился Рик с хозяевами, начинается ажиотаж. Дети просят погладить птичку, взрослые – с ней сфотографироваться. Некоторые прохожие даже не могут сразу поверить, что перед ними настоящий живой тропический попугай.
«Дети обступают, но мы всегда даем погладить, сфотографироваться. Нам нравится гулять, дарить людям эмоции», - говорит Николай. Хозяин отмечает, что здесь нет никакой коммерции - ни цента семья на своем любимце не заработала и впредь не собирается этого делать.
От стресса общипал все перья
Если в природе попугаи ара живут 30-40 лет, то у заботливых хозяев птица может дожить до 75! Хозяин Рика смеется, что его младший сын попросил родителей передать попугая ему по наследству. Дети вообще в Рике души не чают, балуются, играют с ним в мяч, а тот и рад бегать, будто котенок.
«Он часто с нами в постели валяется, любит кувыркаться, дурачиться. Фильмы с нами на диване смотрит», - рассказывает Николай. К слову, к туалету птичка приучена, у нее есть специальный лоток. Во время поездок на машине может прилежно терпеть до двух часов, а если совсем приспичит - начинает кричать. К слову, такой экзотический громкий крик проигнорировать не удастся. По-человечески Рикуша тоже уже немного говорит, и с каждым годом его словарный запас будет только расти. Сейчас птица отчетливо произносит «привет», «что такое?», «красавчик», «поцелуешь?».
Целоваться - одно из любимых занятий попугая. Миловаться с хозяевами он, кажется, готов сутками напролет. Демонстрирует свои попугайские нежности и нам на камеру. Рик очень привязан к своим домашним, а когда пару лет назад его хозяйка подхватила ковид и тяжело заболела, так переживал, что общипал себе все перья на груди. Обеспокоенный Николай повез Рика к ветеринару, но анализы показали, что птица абсолютно здорова, просто так выражает свои переживания. Когда хозяйка выздоровела, перья благополучно отросли, а на память остались забавные видео в ТикТок, там у ласнамяэского попугая ведется своя, к слову, популярная страничка.
Конечно, без хулиганств дома тоже не обходится. «Угол в квартире погрыз около клетки. Мы решили пока обои не менять, мало ли у него вновь желание появится. Хотя в планах у нас эту зону камнем отделать, чтобы он не смог свои злодеяния повторить», - говорит Николай. Хозяин отмечает, что под присмотром Рик никогда ничего не портит, лишь в одиночестве: видимо, в знак протеста.
Когда птица дома одна - сидит в клетке, больше для ее же безопасности. Клетка теперь закрыта на несколько кодовых замков. Простые под клювом ловкого и смышленого попугая слетали словно листва с деревьев по осени. Правда, на днях Рик, к удивлению своих хозяев, справился и с кодовым замком - попка не дурак!
Ара - вообще одни из самых сообразительных попугаев, способны высунуть ногу и открыть ею клетку, от них не спрячешь ни одной игрушки, обязательно найдут. При необходимости ара может за день выдолбить клювом дверцу шкафчика или уничтожить едва ли не половину межкомнатной деревянной двери. Впрочем, будет ли птица портить мебель, зависит от ее воспитания. Птенец, воспитанный человеком, почти со стопроцентной вероятностью проявит свои лучшие качества. А вот ввезенная нелегально птица, пойманная в дикой природе взрослой, тяжело привыкает к человеку, она вполне может покусать владельца. Поэтому лучше всего выбирать птицу, рожденную в неволе.
Семья из Ласнамяэ за своим пернатым Рикушей три года назад поехала в Польшу, где приобрели его за 1 500 евро, а потом занялись воспитанием малыша. Рик абсолютно не агрессивен к людям, а к своему хозяину относится особенно нежно - ласково перебирает брови, сидя на его плече, и еду берет прямо изо рта Николая.