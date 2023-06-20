Лайма Вайкуле: «Я думаю, что больше никогда не буду в России»

На вопрос, каковы ее отношения с российскими друзьями после вторжения РФ в Украину 24 февраля прошлого года, Вайкуле ответила: «Ни с кем больше нет контактов. Сейчас это невозможно, и я не знаю, будет ли это когда-либо».

Чего нельзя сказать об Алле Пугачевой и Максиме Галкине - у них троих тесная связь. «Я просто знаю их мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково - одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает - нет доверия, так исчезают друзья и знакомые», - отметила Вайкуле, добавив, что этим летом Галкин и Пугачева посетят Латвию.

«Я думаю, что больше никогда не буду в России», - уверенно говорит Лайма. «У меня больше нет сил выразить то, что я чувствую. Поэтому мы и делаем фестиваль - чтобы все знали о моем положении и о тех из нас, кто будет на сцене. Пока не кончится война, мы не можем быть спокойны», - подчеркнула артистка.