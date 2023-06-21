Встревоженная жительница Таллинна: змея была всего в нескольких десятках метров от играющих без присмотра детей

Ольга рассказала редакции, что они с семьей решили погулять у моря, но не хотели, чтобы вокруг был много людей, как, например, на променаде Пирита. Поэтому они отправились в Кельвинги, уединенное местечко со своим портом на полуострове Виймси.

«Это частный сектор, там живут очень доброжелательные люди, которые здороваются на улице даже с незнакомцами. Нам нравится иногда там погулять. Вот и в прошлые выходные решили пройтись по тому красивому району и пляжу. Но когда мы шли через траву к берегу моря, я услышала шелест справа от себя - с той стороны шла моя дочь. В каком же ужасе я была, когда увидела, как из травы на камень выползает змея! У меня не очень хорошее зрение, поэтому я не увидела, был ли какой-то узор, увидела только, что она была серого цвета», - говорит испуганная Ольга.

Она рассказала, что помимо того, что испугалась за свою семью, ее также очень обеспокоило то, что всего в нескольких десятках метров от того места, где находилась змея, есть детская и спортивная площадки, на которых в тот момент около десяти детей разного возраста играли без присмотра взрослых: