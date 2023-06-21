В редакцию Limon.ee поступило письмо встревоженной жительницы Таллинна, которая на прошедших выходных отправилась на прогулку на полуостров Виймси. Теплая летняя погода, уединенный пляж, качающиеся на волнах яхты, дети, играющие на площадке, а в нескольких десятках метров от них... змея!
Встревоженная жительница Таллинна: змея была всего в нескольких десятках метров от играющих без присмотра детей
Ольга рассказала редакции, что они с семьей решили погулять у моря, но не хотели, чтобы вокруг был много людей, как, например, на променаде Пирита. Поэтому они отправились в Кельвинги, уединенное местечко со своим портом на полуострове Виймси.
«Это частный сектор, там живут очень доброжелательные люди, которые здороваются на улице даже с незнакомцами. Нам нравится иногда там погулять. Вот и в прошлые выходные решили пройтись по тому красивому району и пляжу. Но когда мы шли через траву к берегу моря, я услышала шелест справа от себя - с той стороны шла моя дочь. В каком же ужасе я была, когда увидела, как из травы на камень выползает змея! У меня не очень хорошее зрение, поэтому я не увидела, был ли какой-то узор, увидела только, что она была серого цвета», - говорит испуганная Ольга.
Она рассказала, что помимо того, что испугалась за свою семью, ее также очень обеспокоило то, что всего в нескольких десятках метров от того места, где находилась змея, есть детская и спортивная площадки, на которых в тот момент около десяти детей разного возраста играли без присмотра взрослых:
«Это ведь опасно! Конечно, змея сама не поползет к шумным детям, но ведь и дети могут пойти играть или закинуть мяч в то место, что же будет тогда?!»
Мы направили запрос в Департамент окружающей среды, чтобы узнать, как отличить гадюку от ужа и как вести себя при встрече со змеей.
Марью Эрит, руководитель отдела охраны видов Департамента окружающей среды, поясняет, что гадюка обычно имеет зигзагообразный рисунок на спине. Змея с таким рисунком определенно является ядовитой, и ее следует избегать. В случае, если змея имеет однородный черный или серый оттенок, следует обратить внимание на наличие желтых пятен на голове.
«Если их нет, это гадюка, даже если вы не видите зигзагообразного рисунка на теле. Змея с желтыми пятнами неядовитая. «Змея» медно-коричневого окраса - это безногая ящерица - медяница, тоже неядовитая», - говорит Эрит.
Как правило, змеи держатся подальше от людей, тропинок и скошенных газонов. Змеи чаще встречаются в малоиспользуемых или местах с довольно высокой травой вокруг дома, а также в естественной среде. Если ударить по земле ногой или каким-либо предметом или издать какой-либо другой звук, змеи обычно уходят.
«Стоит предварительно осмотреть место для кемпинга или пикника и, если вы заметили змей, прогнать их шумом. Стоит держать дистанцию со змеей и ударять по земле большой палкой с достаточного от змеи расстояния. Таким образом вы заставите ее уйти. Ранить или убивать змей запрещено, они охраняемые животные!» - напоминает руководитель отдела охраны видов Департамента окружающей среды.
На странице Информационного центра по отравлениям сказано, что гадюка - единственная ядовитая змея в Эстонии. Это относительно боязливая змея, которая обычно старается уползти при приближении людей. Новорожденные гадюки также способны кусать и выделять яд. Гадюки также могут кусаться и в воде. В этом случае она кусает в основном в голову, шею или руки. Чаще всего гадюки кусают с апреля по сентябрь.
След от укуса редко бывает однотипным. Зазор между зубами взрослой особи составляет 3-4 миллиметра. Также могут остаться и три следа, когда зубы меняются.
Укусы всех змей нужно считать опасными. Часто бывает трудно определить вид змеи на месте происшествия, а также можно легко спутать ядовитые и неядовитые виды змей. Укус ядовитой змеи не всегда вызывает заболевание, потому что укус не всегда эффективный - змея может оставить на коже только царапины от своих ядовитых зубов. Часто в случае укуса гадюки не требуется введение противоядия.
В большинстве случаев вы можете избежать укусов змей, следуя этим простым правилам:
- Не трогайте змей!
- В местах, где обитают змеи, следует носить соответствующую одежду и обувь;
- Никогда не кладите руку в дупла деревьев и не трогайте густую траву, пока не убедитесь, что это безопасно;
- Прежде чем переступить через стволы деревьев, лежащие на земле, нужно внимательно осмотреться;
- Старайтесь следить, чтобы вокруг дома не заводились мыши и крысы, поскольку они привлекают змей;
- Старайтесь постоянно стричь газон рядом с вашим домом.
Наиболее распространенными симптомами после укуса гадюки являются отек, изменение цвета кожи, расстройство желудка и падение артериального давления.
Первая помощь на месте происшествия:
- Успокойте пострадавшего и попросите его лежать без движения на месте. Сохраняйте спокойствие и сами;
- Обездвижьте место укуса;
- Не пытайтесь вырезать место укуса ножом на основе увиденного в приключенческих фильмах. Отсасывание яда не препятствует его распространению. Установка жгута также не препятствует распространению яда;
- Пострадавшему можно дать выпить умеренное количество воды, особенно если в месте укуса развивается отек и пострадавший испытывает жажду. Обратите внимание: если у пострадавшего рвота или затрудненное дыхание, есть и пить опасно;
- Доставьте пострадавшего в ближайшую больницу. Не позволяйте жертве двигаться;
- Не всем пострадавшим требуется введение антидота для лечения. Более того, само противоядие может вызвать опасное для жизни аллергическое состояние;
- Всегда звоните на линию Информационного центра по отравлениям 16662 или в Центр тревоги по номеру 112.
Согласно исследованиям, введение глюкокортикостероидов на месте происшествия (через рот) и в стационаре (внутривенно) не снижает тяжести симптомов отравления.
Если змея укусила кормящую грудью женщину, рекомендуется сделать перерыв в кормлении на 24 часа, поскольку брадикинины и подобные токсичные вещества выделяются с грудным молоком. Если у кормящей женщины нет системных симптомов через сутки, кормление грудью можно продолжить.
Какие симптомы нужно отслеживать в течение 2-4 дней после укуса гадюки:
В это время поврежденные капиллярные мембраны начинают заживать, и проницаемость сосудов снова уменьшается. Жидкость от отека начинает быстро снова всасываться в кровоток через лимфатические сосуды (вес жертвы может увеличиваться вплоть до 50% во время отека) и возникает риск отека легких. На этом этапе следует тщательно контролировать баланс жидкости в организме.
В качестве позднего симптома жертва может испытывать мышечную скованность и расстройства в работе органов чувств (могут длиться неделями). Отек и потемнение цвета кожи могут быть заметны еще несколько месяцев.
Немного статистики:
По линии Информационного центра отравлений 16662 советы в связи с укусами гадюк были даны почти 290 раз.
В Швеции в основном происходит 150-200 случаев укусов гадюк в год; В Эстонии, по данным Больничной кассы, количество укусов змей в год составляет менее сотни.
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