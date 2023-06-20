Названы продукты, которые нельзя есть с кофе: никаких сырников и круассанов

Любители кофе не представляют свой завтрак без чашки бодрящего напитка. Многие люди едят сладости или бутерброды вприкуску с кофе. Но сочетания некоторых продуктов с напитком медленно отравляют ваш организм. Рассказываем, что нельзя есть вместе с кофе если не хотите набрать лишний вес и чувствовать тяжесть в желудке.

Почему нельзя пить кофе с молочными продуктами

Любителям выпить кофе вприкуску с творогом, сырниками или сырным бутербродом стоит знать, что кофеин ухудшает усвоение кальция. Каждая чашка напитка выводит примерно 3-5 мг кальция при суточной норме 1000 мг.

Для большинства людей этот эффект незначителен. Но если вы пьете больше 3 чашек в день, или испытываете дефицит кальция, то подождите хотя бы час после приема пищи с молочными продуктами перед тем, как пить кофе.

Кофе с круассаном - плохая идея

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом не стоит пить кофе с хлебобулочными изделиями, особенно теми, что содержат маргарин. Такое сочетание серьезно нагружает сердце и повышает уровень холестерина. Если употребление кофе с выпечкой войдет в привычку, то возрастет риск развития сахарного диабета, ожирения и гипертонии.

Чем вреден кофе с сигаретой

Кофеин и никотин - убойное сочетание, которое нагружает сердце, желудок и нервную систему. Кофе вместе с сигаретой раздражает слизистую желудка и вызывает изжогу, увеличивают концентрацию желудочного сока и очень нагружает почки.

Почему нельзя сочетать кофе с алкоголем и энергетикам

Врачи предупреждают, что кофе нельзя пить сразу после употребления спиртного и энергетических напитков. И тем более не рекомендуется добавлять алкоголь в кофе. Такое сочетание серьезно нагружает сердце, ухудшает качество сна и повышает давление, а также может повысить уровень тревожности.

Что не усваивается с кофе

Дубильные вещества в кофе мешают усвоению цинка. Поэтому напитком не стоит запивать еду с красным мясом, птицей, орехами и бобовыми, если хотите получить из них максимум пользы.