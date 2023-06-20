Совет эксперта: можно ли есть соленые огурцы, если сверху в банке появилась белая пленка, а на дне образовался налет

По словам Клопотенко, причиной возникновения такого налета могут быть дикие дрожжи или бактерии, которые «хорошо себя чувствуют в кислой среде».

«Как правило, они не несут угрозы для здоровья, поэтому такие огурцы нужно лишь немного промыть водой перед употреблением и далее хранить банку в холодильнике, сняв налет ложкой», – посоветовал эксперт.

Если же на дне банки появился белый налет, это означает, что в ней во время брожения образовались бактерии, но на качестве огурцов это не отражается.