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Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто летом может обзавестись недвижимостью

Limon.ee
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Покупка недвижимости. Иллюстративное фото
Покупка недвижимости. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Порцию хороших новостей от астролога Василисы Володиной передает super.ru.

В посте в своем Telegram-канале Василиса Володина обратилась к тем, у кого в ближайшее время будет достигнута глобальная цель, к которой человек, возможно, шел многие годы.

Так, Василиса назвала даты рождения тех счастливчиков, везунчиков или упорных достигаторов, у которых этим летом, наконец, по всем фронтам сложатся идеальные обстоятельства для приобретения собственной недвижимости. Василиса Володина отметила, что родившимся в эти даты «в ближайшее время (до осени) можно и даже нужно покупать недвижимость, жизнь им дает зеленый свет: проволочек с поиском и оформлением объекта не будет, а риски и хлопоты минимальны». Астролог уточнила, что это касается покупки в любом городе Земли. Желаем найти себя в списках ниже!

Фото: Телеграм
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