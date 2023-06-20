ДЕВОЧКИ, ДЕРЖИТЕСЬ! ⟩ Звезда сериала «Постучись в мою дверь» поделился горячим фото из бассейна

Когда в ход идут свежие фотографии 36-летнего Керема Бюрсина, сыгравшего красавчика Серкана Болата, пиши пропало. За несколько часов его горячий снимок из бассейна собрал 300 тысяч лайков. Часы, проведенные в зале, окупились сполна.

Отметим, что Керем теперь редко делится кадрами, которые позволяют полюбоваться его телом. Его пассии, очевидно, ревнуют к 11 миллионам подписчиков. Но, судя по всему, актер сейчас свободен - статус холостяка, видимо, и стал поводом похвастаться накачанным телом. Но хорошего, как говорится, понемногу - на кадре видно только руки, а все, что под водой, фанатки могут додумать самостоятельно.