На связь вышел дайвер с борта пропавшего у «Титаника» подводного судна

«Я хочу поблагодарить всех, кто пытался отправить мне сообщение в WhatsApp. Проводится масштабная поисково-спасательная операция. Реакция и предложения помощи во всем мире действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время», - написал исследователь из Дублина, который уже в пятый раз погружается на дно в месте крушения «Титаника».

Он добавил, что возможности выхода в интернет на борту субмарины в данный момент сильно ограничены и сейчас необходимы прежде всего для поисково-спасательных работ. Ранее компания Ocean Gate, которая организует подводное путешествие к обломкам легендарного лайнера, сообщила, что использует Starlink Илона Маска для связи с судном. Однако в чем причина сбоя со связью с экипажем, пока неясно.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего у обломков «Титаника» судна находится известный миллиардер.