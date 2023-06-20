Сегодня в Кадриорге полно народу: снимают уникальный художественный фильм

По словам режиссера Хелен Таккин, «Жизнь и любовь» – не типичный романтический фильм, но это фильм о любви. «Под покровом любовной истории могут скрываться токсичные модели поведения и властные отношения. Этим фильмом я хочу показать, насколько высокую цену порой приходится платить за романтические иллюзии. Для меня эта история с очень персональным подтоном, вскрывающая психологические аспекты, с которыми многие сталкиваются, но о которых редко кто говорит», – рассказала Таккин.

Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви, в которой два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма, сталкиваются с перипетиями жизни и любви. Первая полнометражная художественная экранизация «Жизни и любви» предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.

Летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках возможностей в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.