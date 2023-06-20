Момент попал на видео: Робби Уильямс начал задыхаться во время концерта

Популярный британский певец Робби Уильямс вынужден был прервать свой концерт, так как ему элементарно не хватило дыхания.

Певец во время своего концерта неожиданно стал задыхаться и прокричал «Стоп» своим музыкантам. Соответствующее видео появилось на странице издания The Daily Mail в Instagram.

На видео видно, как у певца случилась одышка и он сказал: «Это не возраст. У меня был дурацкий длинный ковид». На видео - Робби Уильямс, которому не хватило дыхания: