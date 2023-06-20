Подводная лодка отправилась в Северную Атлантику, чтобы исследовать обломки «Титаника». 19 июня появились тревожные новости о ее пропаже, пишет «Стархит».
ПРОКЛЯТЬЕ СПУСТЯ 111 ЛЕТ ⟩ На месте крушения «Титаника» пропала подводная лодка: кислорода хватит на трое суток
В опасную экспедицию отправилась подлодка компании OceanGate Expeditions. Ее представители подтвердили, что их экипаж исчез с радаров, теперь личный состав «в настоящее время проводит поисково-спасательную операцию».
О том, сколько всего человек находилось внутри, в официальном заявлении не сообщается. «Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях», - поведали в OceanGate. Представитель береговой охраны же рассказал журналистам, что на борту находилось пять человек.
СМИ передали, что одним из них был британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владеющий компанией Action Aviation. «Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения «Титаника». Поисково-спасательная операция в разгаре», - обратился его приемный сын Зас.
Мужчина делился впечатлениями до того, как лодка перестала подавать сигнал. «Погодное окно только что открылось и завтра мы попытаемся совершить погружение. Вчера мы отплыли из Сент-Джонса, штата Ньюфаундленд. Планируем начать погружение в районе 4-х утра», - писал он.
Эксперт Крис Пэрри предположил, что могло случиться с экипажем. «Очень и очень тревожно. Батискаф мог запутаться в обломках «Титаника». Мы пока не знаем обстановки - место крушения лайнера находится далеко от всего. Надежда на то, что у корабля-базы есть резервное судно, которое сможет быстро прибыть к месту происшествия и расследовать, что там происходит», - рассказал специалист.
В компании не раскрывают подробности экспедиции, однако на сайте ранее анонсировалось, что собиралась группа, которую доставят к месту крушения знаменитого «Титаника». Даты назначались на 12-20 июня. Рискованное путешествие оценивалось в 250 тысяч долларов. В сумму входило погружение с подводной лодкой, номера, обучение, снаряжение и питание.
«Станьте одним из немногих, кто увидит «Титаник» своими глазами. Ваше погружение обеспечит не только захватывающий и уникальный опыт путешествия, но и поможет научному сообществу узнать больше о затонувшем корабле и глубоководной среде океана. Каждое погружение также преследует научную цель, и вы можете узнать больше об исследованиях, которые мы поддерживаем здесь», - призывали организаторы.
Ранее адмирал Джон Могер заявил, что запаса кислорода на батискафе хватит на 96 часов. При этом, спасательная операция уже длится 30 часов. Воздуха в пропавшем туристическом корабле хватит до полудня четверга. Подводный аппарат до сих пор не обнаружен. Канада направила к поискам противолодочное судно P8 Poseidon, а американцы выделили военно-транспортный борт С-170.
Для связи с батискафом применяется система Starlink, которая поддерживает контакт с материнским кораблем. Глубина почти в четыре км не позволяет задействовать американскую подлодку. Единственный вариант - использовать дистанционно пилотируемый аппарат. Еще одна проблема заключается в том, что батискаф не является полноценной подводной лодкой и не функционирует как автономное судно. Управление идет с материнского корабля, отмечает «Радиоточка НСН».