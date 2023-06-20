СКАНДАЛ! ⟩ Автора клипа эстонского рэпера Nublu Александра Токарева обвинили в плагиате: украинский автор оригинала зол

«Многие мои подписчики часто присылают мне вещи, вдохновленные моими работами, и это совершенно нормально, я действительно создаю уникальные произведения», - говорит Артем Шапиренко, который выступает под сценическим псевдонимом Shapxo и является отмеченным наградами клипмейкером и режиссером, работающим в области моды, рекламы и музыки. Родился в Киеве, живет в Берлине.

Shapxo пишет в социальных сетях, что эстонский артист украл его работу. «Любой художник/музыкант/агентство, если ты пытаешься сделать дешевую копию меня, даже не упомянув меня, ты становишься моей тенью, - добавляет он. - Твое искусство стоит не дороже моего плевка. Ты всегда будешь последователем, а не творцом. Ты тратишь свою жизнь, пытаясь быть кем-то другим. Но это твой выбор».