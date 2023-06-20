«Это так непорядочно - слепо копировать мои работы одну за другой в своем безвкусном клипе и представлять их как собственное творение», - известный режиссер и клипмейкер Артем Шапиренко обвиняет таллиннца Александра Токарева в краже его работы. Токарев снимал клип на новую песню рэпера nublu, а сюжет оказался плагиатом, пишет Elu24.
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СКАНДАЛ! ⟩ Автора клипа эстонского рэпера Nublu Александра Токарева обвинили в плагиате: украинский автор оригинала зол
«Многие мои подписчики часто присылают мне вещи, вдохновленные моими работами, и это совершенно нормально, я действительно создаю уникальные произведения», - говорит Артем Шапиренко, который выступает под сценическим псевдонимом Shapxo и является отмеченным наградами клипмейкером и режиссером, работающим в области моды, рекламы и музыки. Родился в Киеве, живет в Берлине.