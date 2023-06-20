КАКОЙ СЮРПРИЗ! ⟩ Известная эстонская певица ждет первенца

«1 + 1 = 🐣. Наш самый красивый секрет!» - так подписала Лемсалу снимок в Instagram. На фото женщина позирует в милом белом платье, нежно обнимая свой живот. Певица отметила на фото своего спутника жизни Карла-Эрика Коду (38).

В мае прошлого года Лийс Лемсалу, которая в то время отдыхала на Амальфитанском побережье в Италии, публиковала в социальных сетях фотографияии, на которых был изображен ее предполагаемый спутник жизни Карл-Эрик Коду. В последний раз его видели на аккаунте поп-звезды в Instagram несколько лет назад.

Лемсалу не скрывала, что ее попутчиком в путешествии по Италии был Карл-Эрик Коду. Однако на протяжении многих лет они не подтверждали свои отношения и не давали подробных комментариев по этому поводу.

В своем Instagram певец опубликовал видео, на котором они вдвоем с Лийс катаются на скутерах по улицам Италии. Днем ранее Лемсалу поделилась с подписчиками милой фотографией, на которой они вместе обедают в ресторане на склоне холма.

Теперь она подтвердила свои отношения, сказав новость о ребенке.

Впервые пара была замечена в марте 2017 года - в прибрежном ресторане. Позже мужчина также присутствовал на презентации альбома певицы «+1», а в Instagram Лемсалу появилась их первая совместная фотография, которая не осталась незамеченной наблюдательными поклонниками.

Спустя два года Лемсалу и Коду были запечатлены на камеру вместе на стадионе Лиллекюла в Таллинне во время отборочного матча чемпионата Европы.

Кто является спутником жизни Лийс Лемсалу и отцом ее будущего ребенка?

Карл-Эрик Коду - предприниматель. По данным www.ssb.ee, он начал свой бизнес 13 лет назад, когда ему было 24 года. За эти годы он руководил десятью компаниями, из три являются действующими, а в семи остальных он является членом правления.