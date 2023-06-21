ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Эстонский повар раскрыл секреты приготовления правильных маринадов, которые сделают шашлык восхитительным на вкус

Самое главное в приготовлении шашлыка - это маринад. В этом уверен повар ресторана Kitchen Rõõm Ваган Саркисян. Хороший маринад - это ключ к вкусному шашлыку, потому что именно маринад поможет мясу стать мягче и сочнее и добавит шашлыку неповторимый вкус. «Чтобы не было похоже на вареное мясо в супе», - уточняет Ваган. Лучше сделать маринад самостоятельно. Это легко.

Повар Ваган Саркисян знает все секреты приготовления вкусного шашлыка Фото: Konstantin Sednev

«Маринад можно приготовить из различных ингредиентов. Он может быть сладким, кислым, острым или все это одновременно, - говорит Вааган. - В зависимости от ваших предпочтений можно добавлять различные ингредиенты. Самые популярные в Эстонии шашлыки - из свинины и курицы.

Маринады Ваган делит на плохие и хорошие. «Плохими считаю те, где содержатся кисломолочные продукты, например, кефир. Потому что в таком случае мясо горит. Сахар тоже горит, и тогда на мясе появляется темная жареная корочка. Да, кому-то это нравится, а я люблю классику и всем советую: соль, перец, зелень - кинза и петрушка, белый и красный лук.

Чеснок и апельсин - идеальный маринад для курицы. Эти продукты не вызывают горение, а вот тем, кто использует в качестве маринада терияки, следует помнить, что это - ненатуральный продует со множество Е-добавок. Апельсин - натуральный продукт, придает курице желтоватый оттенок. Его можно заменить на карри или куркуму, будет такой же цвет.