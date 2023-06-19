ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ На лакокрасочном складе в Тарту прогремел взрыв, спасателю потребовалась первая помощь

19 июня в 11:25 в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве растворителя на складе промышленного здания на улице Аардла в Тарту. По данным Спасательного департамента, эвакуация людей была начата немедленно, а уровень пожарной опасности повышен, так как в здании хранятся большие емкости с растворителями.