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БОЛЬШОй ОБЗОР ⟩ Как провести Иванову ночь? Предлагаем вам места, где можно повеселиться и поесть

Александра Юрман Крислин Метсанурм
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Иванова ночь в Пюхаярве 2022
Иванова ночь в Пюхаярве 2022 Фото: Konstantin Sednev

Долгожданная Иванова ночь уже почти наступила, и во многих уголках Эстонии всех нас ждут веселые мероприятия и концерты. Узнайте, куда можно отправиться, чтобы встретить самую короткую ночь в году!

Огонь Ивановой ночи в Пюхаярве

В это году 22 и 23 июня на вечеринке Ивановой ночи выступят известные эстонские артисты Showtek и Sub Focus. Из зарубежных гости услышат Brooks (Нидерланды), Macky Gee (Великобритания), Sam Collins (Германия) и Kanine (Великобиритания), пишет Elu24.

Двухдневный музыкальный фестивель - это отличный вариант для длинных праздничных выходных. Конечно, здесь будут nublu, рэпер 5MIINUST, легендарные Terminaator и Smilers. Второй день порадует выступлениями Карла-Эрика Таукара, Shanon, Púr Múdd, Лийс Лемсалу и Мерилин Мялк.

Входной билет на два дня стоит 56,60 евро, а в день начала фестиваля - 75,60 евро.

Иванова ночь в Валгеранна

Самый крутой праздник пройдет в Пярнумаа. 23 июня на плаже Валгеранна выступят 2 Quick Start, Анне Вески, Smilers, Shanon и Kurjad Plaanid.

Билет стоит 17 евро.

Иванова ночь в Кейла

23 июня на тропе здоровья в Кейла состоится праздничный концерт, на сцену выйдут 2 Quick Start, Kaрл-Эрик Таукар, Сюнне Валтри, AG, Starboy Bob, ансамбль Laine и DJ Whiteland

Билет стоит 23,20 евро

Ивановая ночь в Виймси

23 июня в Музее под открытым небом в Виймси зажжется праздничный костер, но это ближе к полуночи. А до этого зрители смогут послушать выступления группы Puuluup и Танеля Падара. На праздник можно прийти всей семьей, поесть, попить, а также насладиться незабываемой праздничной атмосферой всеобщего веселья.

Билет стоит 26,20 евро

Иванова ночь в Калурикюла

23 июня собравшихся порадует ансамбль Kukerpillid. Открыты лотки с едой и питьем, можно будет кататься на SUP-досках и водных велосипедах.

Цена билета 13 евро

Безалкогольная Иванова ночь на хуторе Лийпа

Традиционная безалкогольная вечеринка уже в пятый раз состоится на хуторе Лийпа 24 июня. Организаторы уверены, что для хорошего настроения не нужен алкоголь, а только приятное общество, хорошие друзья и ощущение праздника.

Входной билет 11,20 евро

Иванова ночь в Янеда

Тут будет жарко! На сцене будут любимые всеми отечественные звезды - Анне Вески, Shanon, Hellad Velled, AG и Kurjad Plaanid и DJ Enno Lohu.

Билет стоит 17 евро. 

Иванова ночь в волости Раэ

22 июня здесь зажгут костер самой короткой ночи в году и состоится роскошная праздничная программа. Выступит любимый певец Отт Лепланд вместе с ансамблем Meie Mees, они, конечно же споют стопроцентный хит Lambarock. На сцену выйдут 2 Quick Start, Анне Вески, Shanon, Ott Lepland Band, Meie Mees и Берит Халлик. Праздник начинается в 17.00. Мероприятие бесплатное!

Иванова ночь в Вярска

Праздник пройдет на территории санатория Värska. Зрителей ждет выступление танцевальной группы Poloda Piigad и многие народные песни и пляски Сетомаа. Гости собираются к 20.00. Мероприятие бесплатное!

 
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