БОЛЬШОй ОБЗОР ⟩ Как провести Иванову ночь? Предлагаем вам места, где можно повеселиться и поесть

Огонь Ивановой ночи в Пюхаярве

В это году 22 и 23 июня на вечеринке Ивановой ночи выступят известные эстонские артисты Showtek и Sub Focus. Из зарубежных гости услышат Brooks (Нидерланды), Macky Gee (Великобритания), Sam Collins (Германия) и Kanine (Великобиритания), пишет Elu24.

Двухдневный музыкальный фестивель - это отличный вариант для длинных праздничных выходных. Конечно, здесь будут nublu, рэпер 5MIINUST, легендарные Terminaator и Smilers. Второй день порадует выступлениями Карла-Эрика Таукара, Shanon, Púr Múdd, Лийс Лемсалу и Мерилин Мялк.

Входной билет на два дня стоит 56,60 евро, а в день начала фестиваля - 75,60 евро.

Иванова ночь в Валгеранна

Самый крутой праздник пройдет в Пярнумаа. 23 июня на плаже Валгеранна выступят 2 Quick Start, Анне Вески, Smilers, Shanon и Kurjad Plaanid.

Билет стоит 17 евро.

Иванова ночь в Кейла

23 июня на тропе здоровья в Кейла состоится праздничный концерт, на сцену выйдут 2 Quick Start, Kaрл-Эрик Таукар, Сюнне Валтри, AG, Starboy Bob, ансамбль Laine и DJ Whiteland.

Билет стоит 23,20 евро.

Ивановая ночь в Виймси

23 июня в Музее под открытым небом в Виймси зажжется праздничный костер, но это ближе к полуночи. А до этого зрители смогут послушать выступления группы Puuluup и Танеля Падара. На праздник можно прийти всей семьей, поесть, попить, а также насладиться незабываемой праздничной атмосферой всеобщего веселья.

Билет стоит 26,20 евро.