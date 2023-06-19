ФОТО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Почему на рынке Балтийского вокзала продается вкусный «визит в Россию»?

В редакцию Elu24 обратился обеспокоенная читательница, которая в эти выходные заметила на первом этаже рынка Балтийского вокзала напротив магазина Selver киоск, где торгуют сладостями российского производства. «Что это вообще такое? Россия - государство-агрессор, развязавшее войну, а мы предлагаем их сладости нашим людям? Бред, полный бред», - негодует женщина, проходившая мимо прилавка.