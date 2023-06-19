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ФОТО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Почему на рынке Балтийского вокзала продается вкусный «визит в Россию»?

Комментарии Налогово-таможенного департамента и TTJA
Стен Таливеэ Катрин Луст
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Фото: Lugeja foto/Сергей Велов/Elu24 Kollaaž

В редакцию Elu24 обратился обеспокоенная читательница, которая в эти выходные заметила на первом этаже рынка Балтийского вокзала напротив магазина Selver киоск, где торгуют сладостями российского производства. «Что это вообще такое? Россия - государство-агрессор, развязавшее войну, а мы предлагаем их сладости нашим людям? Бред, полный бред», - негодует женщина, проходившая мимо прилавка.

В редакцию Elu24 обратилась Анне, женщина средних лет из Таллинна, которая почувствовала себя отвратительно, когда на рынке Балтийского вокзала увидела киоск, где продают сладости.

Вывеска киоска, работающего под названием OÜ Pärni Kaubanduskeskus, привлекла внимание Анне. Киоск продает в основном российские сладости и работает на одном и том же месте уже несколько лет.

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