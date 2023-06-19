Так утонченно: Зеленская в изысканном молочном костюме встретилась с президентом Израиля

Украинская первая леди Елена Зеленская отправилась в рабочую поездку в Израиль. Там супруга президента встретилась с Ицхаком и Михаль Герцогами - лидером государства и его женой.

О поездке Зеленская сообщила в своем Instagram-блоге, обнародовав несколько снимков. На фото можно заметить, что для столь важной командировки Елена выбрала сдержанный костюм молочного цвета, состоящий из пиджака и длинной юбки прямого кроя.