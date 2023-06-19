Пн, 19.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Тело брата основателя Cream Soda нашли спустя три месяца после гибели

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Трескающийся лед. Фото иллюстративное.
Трескающийся лед. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

20 марта основатель Cream Soda вместе с братом и двумя друзьями провалился под лед. Всех, кроме Романа Свиргунова, похоронили. Молодого человека нашли лишь 19 июня, пишет Стархит.

Тело Романа Свиргунова нашли в Ярославской области в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района. Родные опознали парня, который три месяца пролежал в воде.

В марте лидер Cream Soda с братом и друзьями решили пройтись по Волге. Прогулка обернулась трагедией - лед треснул, и компания ушла под воду. Дмитрия, Романа и музыканта Аристарха Ухтомского унесло течением, а актер Георгий Киселев пытался выбраться, зацепившись за кромку, но у него произошло обморожение.

Выжила лишь девушка Дмитрия Свиргунова Валерия Дерман - к слову, она до сих пор не решается поделиться подробностями злополучной тусовки.

Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева похоронили 24 марта. С Аристархом Ухтомским простились несколько недель назад - его тело водолазы обнаружили лишь 19 мая.

Никто из погибших не успел обзавестись семьей и стать отцом. Дмитрию было 34 года, Роману - всего 25. Отец братьев до последнего надеялся, что произошла ошибка, и скоро его мальчики вернутся домой…

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх