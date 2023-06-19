Тело брата основателя Cream Soda нашли спустя три месяца после гибели

20 марта основатель Cream Soda вместе с братом и двумя друзьями провалился под лед. Всех, кроме Романа Свиргунова, похоронили. Молодого человека нашли лишь 19 июня, пишет Стархит.
Тело Романа Свиргунова нашли в Ярославской области в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района. Родные опознали парня, который три месяца пролежал в воде.
В марте лидер Cream Soda с братом и друзьями решили пройтись по Волге. Прогулка обернулась трагедией - лед треснул, и компания ушла под воду. Дмитрия, Романа и музыканта Аристарха Ухтомского унесло течением, а актер Георгий Киселев пытался выбраться, зацепившись за кромку, но у него произошло обморожение.
Выжила лишь девушка Дмитрия Свиргунова Валерия Дерман - к слову, она до сих пор не решается поделиться подробностями злополучной тусовки.
Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева похоронили 24 марта. С Аристархом Ухтомским простились несколько недель назад - его тело водолазы обнаружили лишь 19 мая.
Никто из погибших не успел обзавестись семьей и стать отцом. Дмитрию было 34 года, Роману - всего 25. Отец братьев до последнего надеялся, что произошла ошибка, и скоро его мальчики вернутся домой…