ФОТО ⟩ 50-летняя Хайди Клум в прозрачном платье показала фигуру в полный рост

Клум снялась в черном прозрачном платье с чехлом в виде черного боди. Модель позировала стоя и продемонстрировала фигуру в полный рост. Она уточнила, что на ней платье от итальянского модного бренда Moschino.

Еще на одном фото в том же образе Клум запечатлена рядом с французским модельером Жан-Полем Готье.

«Люблю вас, Жан-Поль Готье», – написала она.

Клум 1 июня 2023 года исполнится 50 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс и город», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является также судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).