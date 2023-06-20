Гороскоп на 20 июня 2023 года для всех знаков Зодиака

Скорпион. Скорпиону полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами – в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Скорпиона и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Это благотворно скажется и на самом Скорпионе, и на его слушателях, которым Скорпион способен дать действительно ценные советы.

Стрелец. Стрелец в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Стрелец будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Стрелец видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Слова «хочу» и «могу» для Стрельца – синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Козерог. Козерогу представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Козерог не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все «за» и «против». Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет Козерог, будет застраховано от ошибок.

Водолей. Водолей будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Водолею немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Водолею корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.