Пытались съесть наркотики и покусать полицейского: задержана российская актриса

Нелепое преступление привело к возбуждению сразу двух уголовных дел и «подтоплению» карьеры Бабушкиной, пишет glavred.info.
На днях актриса Кристина Бабушкина стала фигуранткой сразу двух уголовных дел - за хранение наркотических веществ и нападения на сотрудника полиции.
Бабушкина с мужем Андреем Гацунаевым ехала на автомобиле, который остановили сотрудники ДПС. В салоне стражи порядка обнаружили сверток с 0.5 г наркотиков (предположительно кокаина). Мужчина, опасаясь задержания, сперва пытался съесть содержимое свертка, затем набросился на сотрудника полиции (по некоторым сведениям - укусил ДПС-ника за палец).
После задержания в доме артистки был проведен обыск. Бабушкина при этом не присутствовала. Из квартиры Гацунаев вышел в наручниках.
Позже его отправили под домашний арест. Кристина Бабушкина проходит по делу свидетелем, однако спектакли с ее участием уже начинают отменять.
Представители актрисы и ее мужа не комментируют произошедшее. Поклонники артистки убеждены, что ее подставили недоброжелатели.
Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что Кристину Бабушкину, актрису сериала «Беспринципные», объявили в розыск.
Бабушкина редко делилась личным с публикой, но иногда все же решалась говорить о новом муже - Андрее Гацунаеве. «Он работает в энергетической компании. Я рада, что рядом со мной настоящий мужчина, с которым я могу позволить себе быть слабой, безответственной. Знаю, что меня в любом случае защитят», - отмечала актриса.
Пара поженилась в июле 2017 года. На их торжестве была и Ксения Собчак с бывшим супругом Максимом Виторганом. Избранник Кристины легко поладил с дочерью жены от предыдущего брака со Станиславом Дужниковым. «У Андрея со Стешей прекрасный контакт. К счастью, у всех в семье отличные отношения. Андрей и со Стасом общается хорошо, а дочка это видит и довольна», - радовалась она.