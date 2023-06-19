Пытались съесть наркотики и покусать полицейского: задержана российская актриса

На днях актриса Кристина Бабушкина стала фигуранткой сразу двух уголовных дел - за хранение наркотических веществ и нападения на сотрудника полиции.

Бабушкина с мужем Андреем Гацунаевым ехала на автомобиле, который остановили сотрудники ДПС. В салоне стражи порядка обнаружили сверток с 0.5 г наркотиков (предположительно кокаина). Мужчина, опасаясь задержания, сперва пытался съесть содержимое свертка, затем набросился на сотрудника полиции (по некоторым сведениям - укусил ДПС-ника за палец).

После задержания в доме артистки был проведен обыск. Бабушкина при этом не присутствовала. Из квартиры Гацунаев вышел в наручниках.

Позже его отправили под домашний арест. Кристина Бабушкина проходит по делу свидетелем, однако спектакли с ее участием уже начинают отменять.

Представители актрисы и ее мужа не комментируют произошедшее. Поклонники артистки убеждены, что ее подставили недоброжелатели.

Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что Кристину Бабушкину, актрису сериала «Беспринципные», объявили в розыск.

Бабушкина редко делилась личным с публикой, но иногда все же решалась говорить о новом муже - Андрее Гацунаеве. «Он работает в энергетической компании. Я рада, что рядом со мной настоящий мужчина, с которым я могу позволить себе быть слабой, безответственной. Знаю, что меня в любом случае защитят», - отмечала актриса.