Главные везунчики среди знаков Зодиака – сорвут денежный куш даже в деревне

Овен

Овны один из самых денежных знаков Зодиака. Они прекрасно чувствуют себя в финансовом секторе, поэтому с астрологической точки зрения Овнам стоит искать работу в банковской сфере. Однако, если человек живет в деревне, где нет отделения банка, ему все равно стоит прокладывать себе путь к деньгам околобанковскими тропками.

Например, рассмотреть вакансии бухгалтера в местном магазинчике, а если такого нет – открыть свой, но специализировать именно на ведение денежных вопросов.

Водолей

Водолеи – мудрый знак Зодиака, которому везет очень редко, но по-крупному. Водолеи – это те самые люди, которые купят миллион лотерейных билетов, разочаруются, назовут все лотереи обманом, а потом выиграют миллион.

Рыбы