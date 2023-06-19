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Главные везунчики среди знаков Зодиака – сорвут денежный куш даже в деревне

Limon.ee
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Giampaolo Nitti/Shutterstock

Таролог дала успокаивающий прогноз.

Овен

Овны один из самых денежных знаков Зодиака. Они прекрасно чувствуют себя в финансовом секторе, поэтому с астрологической точки зрения Овнам стоит искать работу в банковской сфере. Однако, если человек живет в деревне, где нет отделения банка, ему все равно стоит прокладывать себе путь к деньгам околобанковскими тропками.

Например, рассмотреть вакансии бухгалтера в местном магазинчике, а если такого нет – открыть свой, но специализировать именно на ведение денежных вопросов.

Водолей

Водолеи – мудрый знак Зодиака, которому везет очень редко, но по-крупному. Водолеи – это те самые люди, которые купят миллион лотерейных билетов, разочаруются, назовут все лотереи обманом, а потом выиграют миллион.

Рыбы

Рыбы могут считаться одним из самых везучих знаков Зодиака, потому что несмотря, на скверный характер они умудряются реализовать себя или в личной жизни, или в карьере. Кстати, с деньгами у Рыб тоже неплохо складываются отношения. Они могут стать сказочно богатыми, если будут выставлять Вселенной сказочные желания.

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