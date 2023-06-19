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Деньги пойдут стеной: Глоба назвала три знака Зодиака, которым суждено обогатиться осенью

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Людям, которые родились под знаком зодиака Рак, Овен и Скорпион, осенью суждено обогатиться. Об этом заявила Тамара Глоба.

По словам астролога, с сентября их ждет повышение по службе. Деньги буквально пойдут стеной, нужно только приложить для этого некоторые усилия.

Финансовые потоки увеличатся и поднимут жизнь на новый уровень, уверена Глоба.

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