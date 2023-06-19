Деньги пойдут стеной: Глоба назвала три знака Зодиака, которым суждено обогатиться осенью

LimonЖизньДеньги пойдут стеной: Глоба назвала три знака Зодиака, которым суждено обогатиться осеньюLimon.ee19 июня 2023, 20:00Facebook TwitterComments Фото: ShutterstockЛюдям, которые родились под знаком зодиака Рак, Овен и Скорпион, осенью суждено обогатиться. Об этом заявила Тамара Глоба.По словам астролога, с сентября их ждет повышение по службе. Деньги буквально пойдут стеной, нужно только приложить для этого некоторые усилия.Финансовые потоки увеличатся и поднимут жизнь на новый уровень, уверена Глоба.Facebook TwitterComments Ключевые слова павел глобазнаки зодиака Pекомендуем