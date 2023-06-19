12 вещей, которые не нужно делать в самолете

Так, в воздухе, они выпадают из категории «все нормально, все обычно».

1. Укрываться пледом

Между рейсами их никто не стирает. И даже не обрабатывает дезинфицирующим спреем, если вы себе такой нафантазировали. Их просто складывают обратно.

Есть хорошая новость: бесплатные подушки и одеяла все-таки бывают свежими. Но лишь на первом рейсе, утром.

2. Пить газировку

Сахар, содержащийся в лимонадах, поднимет вам настроение. Это факт. Но пузырьки сыграют с вами злую шутку. Так, в вашем желудке их объем увеличится на 25%. Все из-за специфического давления на борту.

Скорее всего, вы почувствуете вздутие и тошноту. Даже если вас не пугают эти вещи, подумайте о других пассажирах.

3. Ходить босиком/в носочках

Пол в самолетах видел все: от рвоты до крови. Бортпроводники настаивают, что он не всегда получает должную чистку. Даже битое стекло не особо тщательно вычищают!

Но хуже этого можно придумать пойти босиком в уборную…

4. Касаться чего-либо в уборной

Эксперты рекомендуют ничего не проверять на ощупь, к кнопке слива касаться через туалетную бумагу. Рассиживаться тоже не стоит – мы уже рассказывали, как правильно пользоваться общественным туалетом.

5. Есть с откидного столика

По приблизительным подсчетам, на нем в 10 раз больше микробов, чем на кнопке смыва в туалете. Это самая грязная поверхность на судне.