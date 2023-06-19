12 вещей, которые не нужно делать в самолете

Вы, конечно, знаете, что в перелетах самое интересное – взлет и посадка. А в «перерыве» между ними себя нужно чем-то занять, найти точку комфорта и расслабиться. Бортпроводники убеждены, что есть 12 вещей, с которыми вы этого точно не добьетесь, пишет kakao.im.
Так, в воздухе, они выпадают из категории «все нормально, все обычно».
1. Укрываться пледом
Между рейсами их никто не стирает. И даже не обрабатывает дезинфицирующим спреем, если вы себе такой нафантазировали. Их просто складывают обратно.
Есть хорошая новость: бесплатные подушки и одеяла все-таки бывают свежими. Но лишь на первом рейсе, утром.
2. Пить газировку
Сахар, содержащийся в лимонадах, поднимет вам настроение. Это факт. Но пузырьки сыграют с вами злую шутку. Так, в вашем желудке их объем увеличится на 25%. Все из-за специфического давления на борту.
Скорее всего, вы почувствуете вздутие и тошноту. Даже если вас не пугают эти вещи, подумайте о других пассажирах.
3. Ходить босиком/в носочках
Пол в самолетах видел все: от рвоты до крови. Бортпроводники настаивают, что он не всегда получает должную чистку. Даже битое стекло не особо тщательно вычищают!
4. Касаться чего-либо в уборной
Эксперты рекомендуют ничего не проверять на ощупь, к кнопке слива касаться через туалетную бумагу. Рассиживаться тоже не стоит – мы уже рассказывали, как правильно пользоваться общественным туалетом.
5. Есть с откидного столика
По приблизительным подсчетам, на нем в 10 раз больше микробов, чем на кнопке смыва в туалете. Это самая грязная поверхность на судне.
Причина проста: столики моют раз в день (в лучшем случае). Вполне вероятно, на них есть моча ребенка, которому мама меняла подгузник. Рассыпали леденцы – подумайте трижды, прежде чем отправить их в рот.
Обязательно стелите салфетку, а потом что-либо кладите.
6. Бросать кубики льда в напиток
Лучше скажите стюарду, что у вас болит горло. Сейчас поймете, почему.
В 2013 году телекомпания NBC провела расследование и выяснила, что только в 12% случаев вода в самолете пригодна для питья. Авиакомпании учли это. Но воду же надо куда-то девать? Правильно, из нее делают кубики льда.
7. Пить кофе или чай
Их делают из той же непригодной воды. Даже если кипятили, все равно лучше не пейте.
8. Не пить воду вообще
Да, этот момент вызывает смешанные чувства.
Не давайте телу пересыхать. Возьмите за пример бортпроводников. Они за средний рейс выпивают минимум пол-литра воды.
Чтобы не страдать от жажды, купите воду в аэропорту, после прохождения пограничного контроля.
9. Все время сидеть пнем
По прилету вы буде чувствовать себя гораздо лучше, если встанете и немного подвигаетесь. Пройдетесь по проходу (в обуви, естественно), порастягиваетесь. Хотя бы пару раз потянитесь вверх, не вставая с кресла.
10. Надевать контактные линзы
Отдайте предпочтение очкам. Сухой воздух на борту раздражает глаза, а с линзами – еще сильнее.
Более того, вы можете уснуть во время длинного полета. А это не лучшая идея, когда на глазах линзы, согласны?
11. Спать перед взлетом или посадкой
Мы верим, что вас выматывают все эти проверки и ожидание. Но и вы поверьте нам, что поспать вы успеете.
Дело в том, что во время взлета или посадки давление воздуха в ушах настраивается на новую высоту. Рот нужно держать открытым, чтобы минимизировать болезненность процесса.
А если вы спите, повышается шанс головной боли. Если проваливаетесь в сон, жуйте жевательную резинку. Сосредоточенно и активно!
12. Отключать вентиляцию
Было немало обсуждений, отключать ее или нет. Кто-то настаивал, что из вентиляции дует некачественный воздух, мол, сосед им уже подышал. Но это не так.
Если не хотите почувствовать себя дурно, пусть на вас дует воздух.
Часто летаете? Забирайте этот пост себе на страничку. Здесь каждый пункт – отличная тема для разговора с пассажирами в одном ряду с вами.