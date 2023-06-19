«Свободу нельзя путать с распущенностью»: Лайма Ваукуле об однополых союзах

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который пройдет в концертном зале «Дзинтари» с 26 по 30 июля, портал RUS TVNET смог побывать в гостях у Лаймы Вайкуле.
В первой части рубрики «В гостях у Вайкуле» знаменитость вспомнила о годах работы в «Юрас перле» и первой встрече с Аллой Пугачевой.
На этот раз разговор зашел о том, что происходит в наши дни. Лайма Вайкуле объяснила, почему до сих пор не замужем, как относится к однополым союзам, Стамбульской конвенции и что думает о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.
О браке
Лайма Вайкуле подчеркнула, что она до сих пор не замужем:
«Он отвратительный, этот загс. Потом люди расходятся и начинают друг друга ненавидеть. Мне никогда этого не хотелось. Может быть, в самом начале мы думали об этом, но в то время (это было время СССР), если бы мы хотели уехать на Запад, то пары не могли выезжать. Поэтому мы не заключали официальный брак. Потом уже мы привыкли и не видели в этом нужды».
По мнению певицы, когда нет официального брака, то есть некое чувство независимости. Люди бережнее относятся к друг другу - так как понимают, что в любой момент эти отношения могут прерваться.
Об однополых союзах
Однополые союзы Лайму Вайкуле не беспокоят. Она не против, если такие пары смогут узаконить свои отношения:
«Пожалуйста, а какое мое дело? Мне все равно, кто с кем спит... Мне кажется, в этом и есть свобода. Просто нельзя ее путать с распущенностью. Свобода - это и однополые браки тоже. Представьте, какая проблема, если люди не могут никак узаконить свои отношения».
Об Эдгаре Ринкевиче
Знаменитость не стала скрывать, что она встречалась с новым президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и он произвел на нее очень хорошее впечатление: «Я его ни разу не встречала в Юрмале. Я встречалась с ним у него в кабинете. Поэтому мое впечатление - такой человек в костюме. Он хорошо выглядит, прекрасно. Красивый президент».
О Стамбульской конвенции и борьбе с насилием
Вайкуле считает, что Латвии надо делать все необходимое, чтобы защитить животных и женщин, да и не только женщин, от насилия. В том числе вносить изменения в законодательство.
«Ну, хоть чем-то мы должны быть лучше, чем другие [...]. Все начинается с детства. Если бы люди знали, что нельзя мучить детей, естественно, животных, потому что они самые безмолвные, мне кажется... Вот с этого надо начинать! Уже потом люди становятся старше, вырастают и из них вырастают звери. Этого нельзя допускать! Мне кажется, надо принимать законы в защиту детей, и женщин, и животных. Просто обязательно! И вообще пора уже делать женскую партию!».
Артистка вспомнила, что когда в первый раз отправилась в Америку, ей казалось, что она едет в рай.
«Оказалось, там тоже очень много проблем: бездомные, насилие над животными, детьми, женщинами, слабыми существами, если так можно сказать. Поэтому везде, везде есть проблемы. Все зависит от того, насколько мы готовы бороться с этим», - уверена Лайма Вайкуле.