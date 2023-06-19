«Свободу нельзя путать с распущенностью»: Лайма Ваукуле об однополых союзах

В первой части рубрики «В гостях у Вайкуле» знаменитость вспомнила о годах работы в «Юрас перле» и первой встрече с Аллой Пугачевой.

На этот раз разговор зашел о том, что происходит в наши дни. Лайма Вайкуле объяснила, почему до сих пор не замужем, как относится к однополым союзам, Стамбульской конвенции и что думает о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.

О браке

Лайма Вайкуле подчеркнула, что она до сих пор не замужем:

«Он отвратительный, этот загс. Потом люди расходятся и начинают друг друга ненавидеть. Мне никогда этого не хотелось. Может быть, в самом начале мы думали об этом, но в то время (это было время СССР), если бы мы хотели уехать на Запад, то пары не могли выезжать. Поэтому мы не заключали официальный брак. Потом уже мы привыкли и не видели в этом нужды».

По мнению певицы, когда нет официального брака, то есть некое чувство независимости. Люди бережнее относятся к друг другу - так как понимают, что в любой момент эти отношения могут прерваться.

Об однополых союзах

Однополые союзы Лайму Вайкуле не беспокоят. Она не против, если такие пары смогут узаконить свои отношения: